La provincia financiará proyectos ideados en los centros de estudiantes

En el Día Internacional de la Juventud, la vicegobernadora Laura Stratta; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; y la subsecretaria de la Juventud, Brenda Ulman, encabezaron la presentación del programa Creando en Territorio, destinado a financiar proyectos estudiantiles.

En la actividad, realizada en el Club Universitarios Profesionales de Concordia, también participaron el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Martín Müller; los diputados nacionales Carolina Galliard y Marcelo Casaretto; el senador provincial Armando Gay; el diputado provincial Néstor Loggio; el director Ejecutivo del Instituto Becario, Sebastián Bértoli; y el coordinador Regional de la Subsecretaría de Relaciones Municipales de la Nación, Tomás Ledesma, junto a estudiantes secundarios.

“Es un gusto poder compartir este espacio que tiene que ver con escucharse, reflexionar y conocer lo que desde el Estado hacemos para poder corregir las desigualdades. Es importante contar con la presencia de todas y todos los jóvenes acá, involucrándose y desde el lugar que ocupan transformando sus instituciones y sus comunidades”, señaló Stratta.

En ese sentido, la vicegobernadora añadió: “El Papa Francisco nos da un mensaje que dice que nadie se salva solo, sino que colectivamente podemos construir una mejor sociedad. Estamos aquí en el marco del Día Internacional de la Juventud, no solamente para contar cómo construimos Estado y cómo diseñamos políticas públicas pensadas en y para los jóvenes, sino también para escuchar sus demandas y las realidades que atraviesan. No hay peor política que la que no escucha. Por eso, el gobernador Gustavo Bordet siempre nos manda a que seamos funcionarios de territorio, no de escritorio”.

“Si las juventudes están organizadas en centro de estudiantes es mucho mejor. Siendo diputada provincial voté la ley de centros de estudiantes, reconociendo su figura y la importancia que tiene para que comiencen a protagonizar este camino. Siempre me enoja cuando dicen que a las y los jóvenes no les interesa la política o no son comprometidos; porque cuando pasa algo son los primeros que aparecen, mostrando empatía y solidaridad, valores que necesitamos sostener como sociedad. En este contexto de pandemia, donde hemos perdido miles de vidas, nos ha salvado entender que colectivamente siempre vamos a construir mejor”, redondeó la vicegobernadora.