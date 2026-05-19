El secretario de Articulación de Política Social, Miguel Heft, mantuvo un encuentro con el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, con quien dialogó sobre esta política de alcance provincial y otras acciones conjuntas que se llevan adelante entre el Gobierno de Entre Ríos y el municipio. La entrega de frazadas forma parte de una estrategia de trabajo articulado con los gobiernos locales, que son quienes conocen de primera mano las necesidades de cada territorio y llevan adelante acciones de asistencia y contención social.



Heft explicó que esta acción se enmarca en una línea de trabajo sostenida por el Ministerio de Desarrollo Humano. "Continuamos con una política que el Ministerio viene llevando adelante en este tercer año de gestión, acompañando a los gobiernos locales en aquellas situaciones que realmente lo requieren. En este caso, nos anticipamos a la llegada del frío con la entrega de frazadas a municipios, comunas y juntas de gobierno de toda la provincia", señaló.

En ese sentido, destacó que la prevención es un eje central de la gestión provincial. "Para el Ministerio y para el Gobierno de Entre Ríos, la prevención es clave. Nos anticipamos a los hechos antes de que sucedan, articulando con los gobiernos locales, que también realizan un aporte fundamental porque conocen la realidad de cada localidad", sostuvo.



Las frazadas son confeccionadas a partir de un convenio entre el Ministerio de Desarrollo Humano, el Servicio Penitenciario de Entre Ríos y cooperativas de trabajo de la provincia, en una articulación que combina promoción del trabajo y fortalecimiento de redes institucionales. "Ya lo implementamos el año pasado y este año continuamos con esta estrategia, que se complementa con otras acciones de prevención que impulsa el Ministerio", agregó Heft.



La entrega continuará de manera progresiva en distintos puntos de la provincia, consolidando una política pública que prioriza la presencia territorial y el trabajo coordinado entre el Gobierno de Entre Ríos y los gobiernos locales para dar respuestas concretas a las necesidades de la población.