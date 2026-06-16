El Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer) realizará el próximo viernes a las 12 el lanzamiento oficial de la Temporada de Invierno 2026 en la Casa de Entre Ríos en Buenos Aires. Allí presentarán la campaña promocional bajo el concepto “Entre Ríos, Sede Oficial del Invierno”.

El acto será encabezado por el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, y el presidente del Emturer, Jorge Satto, y reunirá a medios de comunicación, generadores de contenido, operadores turísticos, prestadores de servicios y representantes del sector privado vinculados a la actividad.

La propuesta creativa toma el espíritu de un año atravesado por la expectativa mundialista para construir una experiencia de marca que invita a vivir el invierno entrerriano como un gran acontecimiento colectivo. Así, la provincia se presenta como la sede oficial de las escapadas, los encuentros, la gastronomía, las termas, la naturaleza y las experiencias que distinguen a Entre Ríos como uno de los destinos más elegidos del país.

Durante la presentación se proyectará el spot oficial de la campaña y se compartirán las principales propuestas turísticas de la temporada, poniendo en valor la diversidad de experiencias que ofrecen las microrregiones entrerrianas y el trabajo conjunto entre el sector público y privado para consolidar una oferta cada vez más integrada y competitiva.

En paralelo, la promoción se trasladará a las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un bus temático que recorrerá distintos puntos estratégicos del centro porteño. Allí se desarrollarán activaciones con la participación de El Carpi -la mascota de Entre Ríos- y promotores de las microrregiones, quienes interactuarán con los transeúntes con obsequios, información y juegos.

La jornada incluirá además espacios de intercambio entre autoridades, prestadores de servicios y comercializadores del sector, con el objetivo de fortalecer vínculos y seguir posicionando a Entre Ríos como destino turístico a partir de una mirada renovada de la provincia.