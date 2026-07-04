Con el comienzo de las vacaciones de invierno, Entre Ríos puso en marcha una nueva estrategia para incentivar el turismo dentro de la provincia y consolidarse como uno de los principales destinos de la región. Bajo el lema "Acá jugamos de local", la iniciativa invita a los entrerrianos a recorrer su propio territorio y, al mismo tiempo, busca atraer visitantes de Santa Fe y Córdoba, provincias que comparten el mismo calendario del receso escolar.

La propuesta forma parte de la campaña "Entre Ríos, sede oficial del invierno", impulsada por el Ente Mixto de Turismo provincial, y se desarrollará durante las vacaciones que, en el caso de Entre Ríos, se extenderán del 6 al 17 de julio.

El objetivo es fortalecer el turismo de cercanía mediante escapadas de uno o varios días, aprovechando la diversidad de alternativas que ofrece la provincia y la facilidad de acceso por sus conexiones viales. La cercanía con los principales centros urbanos de la región aparece como uno de los principales argumentos para incentivar los viajes durante el receso.

La campaña pone en valor las diez microrregiones turísticas entrerrianas, cada una con propuestas orientadas a distintos perfiles de visitantes. La oferta incluye complejos termales, parques aéreos y actividades de aventura, circuitos históricos y culturales, establecimientos de turismo rural, bodegas y viñedos, paseos náuticos, pesca deportiva y una amplia variedad de opciones gastronómicas basadas en productos regionales.

A estos atractivos permanentes se suma una agenda especial organizada por municipios y prestadores turísticos, que contempla ferias, espectáculos, actividades culturales, paseos gastronómicos, espacios recreativos y eventos pensados especialmente para las familias que aprovecharán las vacaciones de invierno.

Desde el Ente Mixto de Turismo destacaron que la iniciativa busca generar un impacto económico en las distintas localidades de la provincia, promoviendo el movimiento de visitantes durante toda la temporada invernal. En ese sentido, el presidente del organismo, Jorge Satto, sostuvo que recorrer Entre Ríos significa fortalecer el trabajo, el desarrollo y la identidad de cada comunidad.

El funcionario remarcó además que la invitación no se limita a los habitantes de la provincia, sino que también apunta a quienes viven en Santa Fe y Córdoba, dos mercados considerados estratégicos por la cercanía geográfica y por compartir las mismas fechas del receso escolar. Según expresó, esa coincidencia representa una oportunidad para consolidar el turismo regional y sostener la actividad durante las próximas semanas.

La campaña también busca reforzar el posicionamiento de Entre Ríos como destino turístico durante todo el año, aprovechando una oferta que combina naturaleza, historia, cultura, gastronomía y bienestar. Desde la organización recordaron que quienes deseen conocer el cronograma completo de actividades, los destinos disponibles y las distintas experiencias para estas vacaciones pueden consultar la información a través de los canales oficiales de turismo de la provincia.