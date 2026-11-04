La Municipalidad de Sauce de Luna deberá pagar una multa de $16.202.500 por las irregularidades detectadas en el funcionamiento del basural a cielo abierto de la localidad. La sanción fue dispuesta por la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos mediante la Resolución N.º 616, firmada el 29 de octubre y publicada este martes 3 de noviembre en el Boletín Oficial.

La medida, firmada por la secretaria de Ambiente, Rosa Mirta Hojman, se fundamenta en las deficiencias operativas y ambientales constatadas en el predio, las denuncias por quemas de residuos y la falta de respuestas del gobierno municipal a los requerimientos de la autoridad provincial.

Según establece la resolución, el monto equivale a 50 sueldos básicos de la categoría máxima del escalafón de la Administración Pública provincial. La Municipalidad tendrá un plazo de 10 días hábiles desde la notificación para depositar el dinero. También podrá solicitar un convenio de pago, para lo cual deberá manifestar su intención dentro de los cinco días hábiles.

Los antecedentes del conflicto

En los fundamentos de la sanción, la Secretaría de Ambiente recordó que en 2020 la Municipalidad había iniciado un trámite relacionado con la gestión integral de residuos sólidos urbanos, pero que el procedimiento no llegó a concluirse.

Posteriormente, a raíz de denuncias sobre el funcionamiento del basural, en diciembre de 2025 se realizó una inspección técnica en el predio. Allí se detectaron importantes deficiencias: el lugar no tenía portón de ingreso, el camino de acceso presentaba sectores anegados y había residuos mezclados y dispersos, sin orden ni sectorización.

También se constató la presencia de animales y la acumulación de materiales de construcción, ramas, neumáticos y plásticos sin separar.

A esos antecedentes se sumaron denuncias por reiterados episodios de quema no controlada de residuos, que fueron incorporadas a un expediente iniciado a partir de una intervención del Defensor del Pueblo y de una presentación de María José Etcheverry.

En julio de 2026, mediante la Resolución N.º 391, Ambiente había prohibido de manera inmediata y absoluta la quema de residuos en el predio e iniciado un procedimiento sumarial contra el municipio.

Además, le había otorgado 10 días hábiles para presentar un descargo y ofrecer pruebas, y 20 días hábiles para entregar un Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos y un Plan de Prevención y Mitigación de Incendios.

La Municipalidad no presentó descargos

Uno de los puntos centrales de la resolución publicada ahora es que, según la Secretaría de Ambiente, la Municipalidad de Sauce de Luna no compareció en el procedimiento sumarial.

El organismo provincial indicó que el municipio fue notificado el 17 de julio mediante correo electrónico oficial y que también se publicó la resolución en el Boletín Oficial. Sin embargo, no presentó descargos, no ofreció pruebas ni realizó presentaciones para responder a las imputaciones.

Tampoco acompañó documentación que acreditara el cumplimiento de los planes y las medidas exigidas.

Los informes técnicos del Área de Residuos Sólidos Domiciliarios y de la Dirección de Ambiente y Cambio Climático concluyeron que las obligaciones continuaban pendientes. Además, señalaron la existencia de denuncias por nuevos episodios de quema en el predio.

Al fundamentar el monto de la multa, la Provincia consideró la cantidad y naturaleza de los incumplimientos, las advertencias previas desatendidas y los riesgos para la salud humana y los ecosistemas derivados de las quemas no controladas.

Se podría clausurar el predio

La resolución también establece que la Municipalidad deberá cumplir, en un plazo de 10 días hábiles desde la notificación, con los requerimientos ambientales que todavía permanecen pendientes.

Además, ratifica la prohibición absoluta y permanente de quemar residuos en el basural.

La Secretaría de Ambiente advirtió que, si persisten los incumplimientos, podrá aplicar nuevas sanciones. Entre ellas, contempla la clausura preventiva de las instalaciones o el cese definitivo de las actividades