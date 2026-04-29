El gobierno provincial oficializó este miércoles a través del Boletín Oficial el convenio con Nación para la puesta en valor y restauración del Palacio San José, Monumento Histórico Nacional.

Cabe recordar que el pasado 3 de febrero el gobernador Rogelio Frigerio y el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, rubricaron el convenio, en el marco del acto oficial que se llevó adelante en el palacio.

Según se informó oficialmente, las obras estarán enfocadas en frenar la degradación estructural y patrimonial de la ex residencia de Justo José de Urquiza. La intervención abordará el deterioro visible, incluyendo filtraciones y daños estructurales en el edificio, buscando la recuperación y conservación del patrimonio.

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“El convenio en cuestión tiene por objeto establecer un marco de colaboración institucional entre la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación y la Provincia de Entre Ríos, destinado al intercambio cultural, la puesta en valor integral, la preservación patrimonial, la conservación edilicia del Palacio San José Museo y Monumento Nacional ‘Justo José de Urquiza’, cuya titularidad, dirección, administración interna, gestión de servicios, recursos humanas y conducción funcional corresponden en forma exclusiva a la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación, sin que el presente instrumento implique alteración alguna de dichas competencias”, señala el acuerdo oficializado este miércoles.

De acuerdo al decreto, el convenio entró en vigencia a partir de la fecha de su suscripción y tendrá una duración de cinco años, prorrogable automáticamente por períodos iguales, salvo que las partes, de común acuerdo, acordasen su no renovación.