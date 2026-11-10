El Gobierno de Entre Ríos presentó este martes una propuesta salarial para los docentes. De acuerdo a lo informado, la propuesta abarcó salario mínimo garantizado, incremento porcentual, Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid)/Conectividad, entre otros puntos.

El encuentro paritario se desarrolló en la Secretaría de Trabajo de la provincia entre los miembros paritarios del CGE junto a los gremios docentes de Agmer, AMET, Sadop y UDA. Los sindicatos consideraron la oferta insuficiente, pero la analizarán en asambleas.

La propuesta

-A partir de los haberes de noviembre, se establece que ningún docente de la provincia percibirá menos de un millón de pesos netos de bolsillo (valor libre de aportes jubilatorios, obra social y seguros, que contempla Fopid y Conectividad).

-Se ofrece un incremento del cuatro por ciento sobre todos los conceptos remunerativos, tomando como base de cálculo los salarios del último mes percibido, sería octubre de 2026.

-El Estado garantiza la actualización de los fondos, fijando un total de 200 mil pesos para Jornada Simple (Fopid: 116.702 pesos/Conectividad: 83.296 pesos) y 340 mil pesos para Jornada Completa (Fopid 197.403 pesos/Conectividad: 142.597 pesos).

-Se duplica la suma remunerativa establecida por el Artículo 1º del Decreto Nº 500/26 GOB, la cual pasa de 25 mil pesos a 50 mil pesos para todos los docentes con 10 o más años de antigüedad. “Este monto impactará positivamente en el cálculo de los demás adicionales de la grilla”, informaron.

-Al tratarse de una propuesta con incrementos en los conceptos remunerativos, la medida tendrá un impacto positivo directo en el cálculo del segundo medio aguinaldo (SAC) que se abonará en diciembre.

Fuente: AHORA