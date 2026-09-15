Según informaron desde el Gobierno de Entre Ríos, el director general de Salud Mental de la provincia, Esteban Dávila, mantuvo encuentros operativos con las autoridades y los equipos de los hospitales Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y Centenario de Gualeguaychú, con quienes abordó los desafíos sanitarios locales, la optimización de recursos humanos y materiales, y la articulación con los centros de atención primaria de la provincia. También señalaron que desde los servicios se expuso el incremento significativo de la demanda en salud mental.

En relación a las jornadas, el funcionario expresó: "Tratamos distintos aspectos vinculados a la atención y al abordaje integral de las personas que requieren asistencia en salud mental, con el objetivo central de fortalecer las respuestas del sistema sanitario en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, así como optimizar la articulación con el resto de los efectores de la provincia".

Además, Dávila puntualizó: "Entre los temas principales, se analizó la atención de los pacientes con cobertura de OSER, la disponibilidad real de camas destinadas a la especialidad y la agilización de los mecanismos de derivación para aquellos casos que requieran internación en otros centros asistenciales". Asimismo, otro de los ejes abordados fue el trabajo con el primer nivel de atención en cada localidad.