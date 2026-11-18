El encuentro tuvo como objetivo fortalecer el trabajo articulado, compartir información, evaluar escenarios y coordinar medidas para mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias. En ese marco, representantes de la Municipalidad de Paraná y de Prefectura destacaron el trabajo conjunto con el Gobierno de Entre Ríos. Además, se busca institucionalizar un espacio permanente de coordinación entre los distintos organismos.

Durante la reunión se destacó la importancia de actuar con responsabilidad, anticiparse a posibles contingencias y comunicar información precisa. Frigerio continuará supervisando personalmente el trabajo de la mesa. La estrategia provincial apunta a fortalecer la prevención, anticipar decisiones y garantizar una respuesta organizada, con prioridad en el cuidado de las familias entrerrianas.

Monitoreo permanente y trabajo con los gobiernos locales

La coordinación entre la provincia y los municipios es fundamental para fortalecer la prevención y la respuesta ante eventuales emergencias. En ese sentido, el director de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Chanenko, precisó: "trabajamos en la consolidación de la cooperación, en la coordinación de los diferentes efectores del Gobierno provincial y en los requerimientos que vienen de los municipios". Además, afirmó que "toda la información que recibimos de los organismos nacionales e internacionales se la estamos suministrando para prevenir cualquier tipo de alerta temprana o aviso de muy corto plazo".

A su vez, el Gobierno de Entre Ríos puso a disposición sus recursos, capacidades técnicas y equipos de Defensa Civil para acompañar a las localidades que requieran asistencia, promover criterios de actuación compartidos y garantizar una comunicación permanente entre los distintos niveles del Estado.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, destacó el encuentro y subrayó que "es importante contar con este espacio que nos permita articular los distintos esfuerzos para que lleguemos de una mejor manera a dar respuesta inmediata". Y remarcó que la mesa "no solo enriquece la acción, sino que nos permite planificar".

En ese sentido, el jefe de Operaciones de Prefectura Paraná, Hernán Minetti, resaltó la presencia de distintos organismos y fuerzas de seguridad "ya que este tipo de encuentros permiten una articulación donde todos podemos participar y aportar cuestiones técnicas, específicas del conocimiento que desarrolla cada institución, cada organismo y el Gobierno de Entre Ríos".