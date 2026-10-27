Presidida por el gobernador Frigerio, en la reunión de trabajo se abordaron diversas cuestiones que involucran al sector citrícola. Además del ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, estuvo el presidente de la Fecier, Pablo Molo.

En ese sentido, Bernaudo destacó el trabajo continuo en materia legislativa y normativa para acompañar a los productores. Remarcó que se viene trabajando desde el primer momento en la legislación laboral del sector citrícola para alcanzar soluciones.

Asimismo, el titular de la cartera productiva detalló que se abordaron otros ejes centrales de la "agenda permanente del sector citrícola", entre los que incluyó "el nuevo documento de tránsito, temas vinculados a la aplicación de fitosanitarios" y el "control sanitario". Bernaudo valoró luego que el gobernador se pusiera al tanto de los detalles y brindara su apoyo a las medidas necesarias para mejorar la situación del sector.

Por su parte, el presidente de la Fecier, Pablo Molo, destacó la predisposición oficial tras el intercambio de propuestas. "Se han puesto a disposición como siempre, y hemos hecho hincapié puntualmente en algunos temas como los referido a lo laboral. Lo vamos a seguir trabajando muy de cerca", manifestó el dirigente citrícola.

En ese sentido, Molo enfatizó la apertura al diálogo institucional al señalar que "tenemos las puertas abiertas con el gobierno de la provincia, y tarde o temprano vamos tratando de resolver todos los inconvenientes que tenemos en la citricultura". Además, confirmó el compromiso de continuar las conversaciones mano a mano en los próximos días para dar seguimiento a los temas prioritarios.

Tras el encuentro con referentes de la Fecier, Frigerio recorrió la empaquetadora FAMA Importaciones y Exportaciones, donde fue recibido por uno de los socios, Gustavo Piloni, quien expresó su satisfacción por la visita del mandatario y destacó "la participación del gobernador en la actividad privada y la citricultura, que es una actividad muy importante en la provincia de Entre Ríos".

Además, señaló que la empresa lleva 42 años trabajando y exportando desde Entre Ríos, con producción de Corrientes que se canaliza a través de la planta empacadora, y valoró el apoyo del gobierno provincial en las gestiones para la apertura de mercados, como el de Estados Unidos, y en temas laborales y fiscales.