Este lunes iniciará la reconstrucción total de la esquina de Primera Junta y Lestonnac, uno de los cruces más deteriorados y transitados de la ciudad, lo que implicará un corte completo del tráfico vehicular a partir de las primeras horas de la mañana.

Las obras se financiarán íntegramente con recursos de las arcas municipales y estarán a cargo de personal de la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura con la maquinaria municipal.

El plan de trabajo contempla tres acciones centrales y simultáneas: la demolición y ejecución a nuevo del badén que ocupa el ancho completo de Primera Junta, la reparación de la bocacalle de Lestonnac en su encuentro con esa avenida y la recomposición de la calzada asfáltica en ambos carriles de circulación, tanto el que discurre hacia el norte como el que lo hace en dirección sur.

Primera Junta es uno de los pasos más transitados para ir de norte a sur (y viceversa) en la ciudad; y por su parte, Lestonnac es la vía transversal que la cruza en dirección oeste-este. Es en esa intersección donde el deterioro acumulado a lo largo del tiempo derivó en un estado que ya compromete la circulación segura de vehículos y peatones.

El diagnóstico técnico es contundente: las estructuras rígidas que conforman ese cruce presentan un nivel de degradación que ya no admite reparaciones parciales ni soluciones provisorias, motivo por el cual toda la superficie del sector será demolida y rehecha desde cero.

El badén existente sobre Primera Junta, que se extiende a lo largo de todo el ancho de la avenida se encuentra en estado de colapso total, lo que lo convierte en el componente más urgente a reemplazar. A ese trabajo se sumará, en paralelo, la demolición de la bocacalle de Lestonnac, cuyo estado es igualmente crítico y el deterioro agrava la condición general de una esquina que hoy resulta muy difícil de transitar.

El alcance previsto de los trabajos es, en principio, superficial, debido a que la prioridad es la renovación de las estructuras de hormigón visibles y del paquete asfáltico de la zona afectada. No obstante, una vez que se remueva la superficie, el equipo técnico evaluará in situ el estado de las redes subterráneas existentes —tanto del sistema cloacal como del pluvial— y, de detectarse alguna obstrucción o daño en cualquiera de esas infraestructuras, la reparación se ejecutará en el mismo acto. En cambio, si no se registran anomalías, ambos sistemas permanecerán tal como están.

Por ese motivo, la acción que comenzará este lunes tiene como expectativa un resultado doble: por un lado una mejora sustancial en la calidad de rodamiento para todos los vehículos que circulen por ese cruce a diario y por el otro, una mejor condición de escurrimiento superficial del agua de lluvia en ese sector.

El plazo estimado para la conclusión de los trabajos es de un mínimo de 15 días, aunque esa proyección está condicionada al comportamiento climático, ya que episodios de lluvia durante el período de obra extenderían inevitablemente la duración del corte.

Caminos alternativos

Ante este escenario, el Municipio dispuso una serie de circuitos alternativos para garantizar la fluidez del tránsito durante todo el período de corte.

Los vehículos que deban retirarse del colegio "Malvina Seguí de Clavarino" tendrán que utilizar el primer tramo de Lestonnac como vía de salida, desviar por Las Casuarinas —ya totalmente reconstruida— y retomar a la avenida Primera Junta mediante el desvío en calle Panozzo.

El tráfico pesado proveniente del Acceso Norte y la Ruta Nacional 136 deberá ingresar por Calle 136 —a la altura de la estación de servicio YPF— para empalmar con avenida Alsina y desde allí tomar el Boulevard 2 de Abril, con posibilidad de continuar hacia el este o el oeste según el destino final.

Los servicios de transporte de pasajeros de larga distancia que arriben por el norte accederán a la Terminal de Ómnibus tomando el Boulevard 2 de Abril hacia el oeste y continuar por Boulevard Daneri y a continuación Boulevard Pedro Jurado; y en sentido inverso podrán acceder hacia el Acceso Norte y la Ruta Nacional 136.

Por su parte, el tráfico particular con destino norte desde el lado este de la obra tendrá disponible la alternativa de circular por calle Magnasco para retomar Primera Junta al rodear el hipermercado Carrefour.

Mientras duren los trabajos en Primera Junta y Lestonnac, solicitan a los conductores que respeten la señalización de desvío y extremen las precauciones en las inmediaciones del área de trabajo durante todo el tiempo que dure la reconstrucción.

Trabajo planificado

La centralidad de este punto en la red vial de la ciudad no es un dato menor, dado a que la esquina de Primera Junta y Lestonnac soporta una presión de tránsito muy superior a la del promedio urbano por la confluencia de dos factores determinantes. El primero es su condición de paso obligado para el tráfico pesado que ingresa a Gualeguaychú por el Acceso Norte y la Ruta Nacional 136; y el segundo es que esa esquina constituye la salida y desembocadura directa del colegio "Malvina Seguí de Clavarino", lo que la convierte en un nodo crítico tanto en términos funcionales como de seguridad vial.

Que esta obra sea posible hoy sin comprometer la accesibilidad al colegio ni el ingreso de cargas pesadas a la ciudad no es resultado de la improvisación, sino de una planificación que se ejecutó durante los meses previos con dos obras específicas que resultaron determinantes. La primera fue la reconstrucción total de la calle Las Casuarinas, entre Lestonnac y Panozzo -concluida a principio de este mes-. Esa arteria fue rehabilitada en sus 300 metros lineales con base de hormigón con malla estructural, nuevo cordón cuneta, badén sobre Panozzo y luminarias LED, lo que la dejó en condiciones de absorber el tránsito escolar que durante el corte no podrá salir por Primera Junta.

La segunda fue la apertura y construcción desde cero de Calle 136, la arteria que conecta ahora avenida Alsina con el Acceso Norte y la Ruta Nacional 136 y que ahora constituye una vía dotada de calzada de doble mano con compactación de brosa, sistema de alcantarillado con cámaras de hormigón de doble boca e infraestructura de drenaje que conduce los excedentes hídricos hacia el arroyo Gualeyán, obras que la convirtieron en una alternativa funcional incluso en días de lluvia intensa.

Ambos trabajos no fueron ejecutados de manera aislados, sino que constituyeron la condición previa y necesaria para que la reconstrucción del cruce de Primera Junta y Lestonnac pudiera encararse sin generar un colapso en la movilidad de la zona, y su existencia es la que hace viable el esquema de desvíos.