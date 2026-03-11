La convocatoria está destinada a reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros de deportistas de la ciudad durante el año 2025. Los interesados deberán retirar y presentar los formularios correspondientes en la Dirección de Deportes, ubicada en Urquiza 1066, planta alta, de lunes a viernes en el horario de 8 a 12.

El programa contempla distintas categorías que buscan acompañar trayectorias deportivas en diversas etapas: Elite Deportiva, Alto Rendimiento, Becas Especiales, Proyección Deportiva y Gualeguaychú + Deportes. Cada una de ellas se adapta al perfil y al recorrido competitivo de quienes representan a la ciudad en diferentes disciplinas.

La evaluación de las solicitudes estará a cargo de la Comisión de Otorgamiento y Seguimiento, integrada por representantes de deportistas, dirigentes, entrenadores, periodistas deportivos y concejales locales. Este espacio será el encargado de analizar cada postulación y garantizar un proceso transparente y equitativo, mientras que la Dirección de Deportes supervisará el desarrollo administrativo del programa.

La iniciativa se enmarca en la Ordenanza N.º 12.646/2022 y está dirigida a atletas de entre 12 y 30 años que hayan obtenido resultados destacados representando a Gualeguaychú durante 2025.

“El deporte cumple un rol fundamental en la sociedad: promueve valores, genera oportunidades y fortalece el desarrollo personal. Desde el Gobierno municipal trabajamos para respaldar a quienes entrenan, compiten y representan a la ciudad con esfuerzo y compromiso”, señalaron desde la Dirección de Deportes.