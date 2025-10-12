Gualeguaychú cumplirá 242 años y los festejos iniciarán el viernes por la tarde y se extenderán hasta la noche del sábado. Se espera la participación de cien puestos, música, torta conmemorativa y vecinos de diferentes barrios de la ciudad.

Durante el primer día de celebración, La Banda Militar "Tambor de Tacuarí" del Regimiento de Patricios será la protagonista. A partir de las 19.30 horas, formará en la Municipalidad y recorrerá las calles Hipólito Yrigoyen, Urquiza, Maipú y 25 de Mayo hasta regresar al Palacio Municipal.

Por su parte, el sábado empezará con un acto protocolar en la Plaza de los Fundadores, donde también estará la Banda Militar que interpretará los himnos, mientras que el Vals a Gualeguaychú será ejecutado por los alumnos de la Escuela del Club Defensores. Luego, las actividades se trasladarán al Corsódromo, donde clubes, instituciones intermedias, escuelas y artesanos expondrán y pondrán a la venta productos en más de cien puestos.

Silvia Videla de Protocolo y Ceremonial de la Municipalidad contó, además, que la celebración tendrá una consigna especial: "promover la concientización sobre el cáncer de mama. Por eso, se invita a los participantes a llevar un distintivo de color rosado (pañuelo, remera o accesorio) y a acompañar la propuesta con frases alusivas a la prevención y el cuidado de la salud". Adelantó a la vez, que la frase ganadora recibirá un reconocimiento. Después del mediodía, comenzarán los espectáculos.

Finalmente, Videla reflexionó: "Será un día para reencontrarnos como comunidad, disfrutar de propuestas culturales y artísticas, acompañar causas de concientización y rendir homenaje a nuestra historia".

Por otro lado, mañana se realizará en el Centro de Convenciones una reunión organizativa con todos los inscriptos que participarán con sus puestos durante la celebración del sábado en el Corsódromo.