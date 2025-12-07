Comenzó diciembre y con ello los preparativos y esperanzas en torno a la llegada de turistas a Gualeguaychú. Con una mala temporada baja en los meses de otoño e invierno, pero con un leve repunte desde octubre, desde el Municipio trabajan para que la ciudad esté lista y mantienen expectativas moderadas sobre cómo será la temporada.

Al respecto, el director de Turismo Adrián Romero dialogó con Ahora ElDía y relató cómo están trabajando: “Estamos con un programa de promoción de Nación que se llama ‘Promover Verano en Argentina’, que incluye publicidad en vía pública, cartelería y redes sociales”.

A nivel de los espacios públicos, Romero destacó que están mejorando las playas municipales “con una mirada mucho más turística”. En este sentido, explicó que se están reforzando las luminarias del sector.

Además, apuntó a las labores que se están llevando a cabo en el puente Méndez Casariego y el bacheado de la ruta que conduce a Ñandubaysal: “También se hizo una limpieza muy grande de las banquinas de esa zona. Al mismo tiempo, se está trabajando en la idea de iluminar el último tramo del camino que es de tierra”.

Si bien Romero reconoció que el principal atractivo de la ciudad es el Carnaval, destacó que Gualeguaychú tiene muchos otros atractivos y que, de hecho, están evaluando propuestas de privados para realizar festivales durante las primeras semanas de enero.

“Hay varias ideas presentadas, hay una que es la que primero entró y se está viendo el tema habilitación. Hay también eventos programados a lo largo del 2026”, detalló.

Puede interesarte

Por otro lado, el director de Turismo resaltó el vínculo que tiene con los prestadores y afirmó que “se está trabajando mucho en la promoción, unidos y por un mismo objetivo”.

En torno a las expectativas que tiene de cara a la temporada de verano, Romero se mostró cauteloso: “Siempre soy de ver el vaso medio lleno, pero con cautela, no me quiero relajar. Sigo trabajando en potenciar la marca, en que la visualización sea continua, no sólo en verano. Sabemos que tenemos países limítrofes que por el tipo de cambio nos puede jugar un poco en contra, pero también sabemos los atractivos que tenemos y el tipo de ciudad que tenemos”.

“Lo que hay que hacer es potenciar y publicitar nuestros atractivos y que vengan y encuentren una ciudad muy hermosa. Además, nosotros como gualeguaychuenses tenemos que entender que por cada turista que entra le da trabajo a 3 o 4 locales. Un ejemplo que suelo dar porque soy prestador, es que si alguien alquila mis cabañas, después con esa plata puedo comprar pintura para hacerles el mantenimiento, eso supone dejar el dinero en una pinturería, y después contratar a alguien para que lo haga. Cada turista que entra es trabajo para toda la ciudad”, cerró el funcionario.

La palabra de los prestadores

Eduardo tiene un complejo turístico en el Camino de la Península y expresó que las reservas para los próximos días y semanas son mínimas. “En retrospectiva se presenta con menor demanda. El problema está en la microeconomía de los niveles de ingresos medios”.

El prestador manifestó que se pueden hacer muchas mejoras en inversiones en la ciudad para fortalecer el sector y apuntó que “se debe establecer una disminución en los costos de las tarifas eléctricas y tributos, por lo que es muy difícil mantener la infraestructura y sus costos durante todo el año”.

Por su parte, Marisa Yabrán del Hotel Aguaý se mostró optimista sobre los próximos meses aunque reconoció que hay más consultas que reservas.

“En lo personal creo que va a ser mucho mejor que la temporada del año pasado. Están diciendo que Brasil no va a ser tan barato para los argentinos, así que ahí hay una ventanita de esperanza. Lo que nos pasó el verano pasado fue que hubo mucho turismo hacia el exterior, eran turistas que normalmente vienen a ciudades como la nuestra. Nosotros tenemos muchas consultas, pero muy pocas reservas concretas inclusive hasta el 31 de diciembre, que nosotros normalmente tenemos mucha ocupación. Hoy por hoy está bastante tranquilo, sí hay consultas, pero no hay reservas efectivas”, admitió.

Yabrán también hizo una lectura sobre cómo fue el turismo durante el año: “Hasta agosto fue de malo a muy malo, los fines de semana largos fueron un fracaso. Eso se revirtió a partir de octubre que empezó a haber un poco más de movimiento, y lo que fue el fin de semana largo de noviembre la verdad que nos sorprendió a todos porque tuvimos casi 100% de ocupación. No viene de esa misma manera este fin de semana largo, que históricamente es un fin de semana bastante fuerte. Es probable que la gente salga sin reserva y ojalá y nos sorprenda. Lo que hay que seguir trabajando muchísimo es en la difusión del destino en la marca Gualeguaychú y estar presente en la intención de viaje de la gente. Es fundamental el tema de la promoción y la publicidad de la ciudad”.

Luis Moreyra tiene un restaurante Parque Unzué Chico y contó que durante el año se mantuvieron gracias a los locales y vecinos de Pueblo Belgrano.

“Nosotros nos dedicamos mucho a los vecinos de Gualeguaychú, de hecho, todos meses hasta noviembre hacemos un ciclo de cena show, entonces los mismos artistas que son de la ciudad, llevan a su gente. Y esa gente es de Gualeguaychú. Pero trabajamos muy bien con eventos como cumpleaños, casamientos, bautismo, aniversarios, y ahora con despedida de años”, relató el gastronómico.

Puede interesarte

Moreyra se mostró con muchas expectativas por los próximos meses debido a que el último fin de semana largo tuvieron mucho turismo. “Eso nos da un panorama de que la temporada va a ser muy buena. Siempre soy muy optimista, pero creo que tengo información para decirlo, ya que los fines de semana largo se trabajó muy bien. Además, el Carnaval es el primer año que va a ser Fiesta Nacional con todo lo que eso significa, vamos a estar en los mismos canales que las fiestas más grandes de todo el país. Esa publicidad, esa promoción, va a ayudar más todavía a que Gualeguaychú sea un lugar más visitado”.

Felipe Tommasi realiza paseos náuticos por el río Gualeguaychú y calificó a la temporada anterior como “la peor de los últimos 20 años” y mencionó que sus perspectivas sobre cómo será el 2026, son moderadas.

“Si bien este año tenemos tarifas más competitivas, no podemos competir contra irse a Brasil, México o al caribe en 12 o 18 cuotas sin interés. En enero supongo que vamos a tener un público familiar de clase media-baja, con estadías de entre 4 y 7 días, con consumos muy moderados y sobre todo concentrados en los fines de semana. En febrero, vamos a tener buenos fines de semana, tal vez con un consumo un poco más alto. También vamos a depender del clima, ya que las personas miran el pronóstico y deciden viajar sobre la fecha”, vaticinó.

Néstor Ianni, es propietario de una de las bodegas que tiene la ciudad y dijo que esperan tener una buena temporada, aunque señaló que ese panorama depende en gran medida de factores externos.

“Nosotros siempre le estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, nuestras ganas de hacer las cosas bien. Esperemos que tener un 2026 mejor y que cada uno, de nuestro lugar, sumemos y aportemos lo que sabemos hacer de la mejor manera y seguro que el turismo en Gualeguaychú va a seguir funcionando y tiene que seguir creciendo”, concluyó.