A través del Área de Juventud se hará el lanzamiento oficial de la edición 2026 del Presupuesto Participativo Joven (PPJ), una herramienta clave de participación ciudadana diseñada para que las jóvenes locales transformen sus ideas en acciones concretas que beneficien al bien común.

El encuentro se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de junio a las 19.30 horas en el salón del Concejo Deliberante (Yrigoyen 75). Durante la jornada, se detallarán los objetivos, las etapas del proceso y el cronograma para la presentación de propuestas.

Enmarcado bajo los lineamientos de la Ordenanza n.° 12.992/2025, el Presupuesto Participativo Joven se mantiene como una categoría plenamente diferenciada dentro del esquema del Presupuesto Participativo. Para este año, se ha dispuesto una partida presupuestaria específica de 23 millones de pesos, con un máximo de hasta 1 millón por proyecto, destinada exclusivamente al financiamiento de proyectos ideados por jóvenes de entre 13 y 27 años.

Durante el ciclo anterior, se registró una excelente convocatoria que culminó con la aprobación y el financiamiento de 33 proyectos orientados a dotar de insumos y mejoras de uso colectivo a diversas instituciones de la ciudad.

Quienes deseen conocer en profundidad los requisitos de inscripción, formularios y etapas del programa, podrán consultar toda la información en la plataforma digital oficial del Municipio.