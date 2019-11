La prueba de que "La China" y Vicuña están separados

Quienes siguen la cuenta de Instagram de la actriz, notaron que luego de la fiesta de ATAV se tomó el tiempo de borrar todas las fotos del padre de su hija Magnolia de su cuenta. Un día antes, la actriz había compartido como historia un texto titulado Amor propio de Lucía Herazo.

"Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor, pero no fue así. Ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada, ni nadie que pudiera reemplazarme".

Al silencio del chileno y su llamativa ausencia a la fiesta de PolKa se sumó el posteo de Elena Rivera, una joven actriz y cantante española que comparte elenco con Vicuña subió una historia de Instagram en donde se podía ver un poster publicitario del actor en una vidriera comercial de su país natal. "Pues me acabo de encontrar con Benjamín por Santiago de Chile", escribió y acompañó la story con corazones y la canción Sex bom de Tom Jones.

En tanto, desde el El Trece aseguraron que la ausencia de Vicuña se debió a que permanece en Chile grabando una nueva tira. Lo cierto es que a diferencia de la "China", el trasandino no eliminó ninguna de las fotos de su cuenta de Instagram, aunque la última en la que aparece su mujer data del 25 de septiembre.

Entonces, ¿por qué no blanquean?

Muchos dicen que informarán la separación en diciembre, en coincidencia, claro, con la emisión del último capítulo de ATAV, que tendrá lugar el viernes 27 de diciembre.