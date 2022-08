La vicepresidenta se defendió durante una hora y media tras haber sido acusada de ser jefa de una asociación ilícita: mostró chats del ex secretario de Obras Públicas con empresarios y sentenció que el proceso "disciplina a la clase política".

- ”La que me siento muy boluda soy yo, pero no importa”.

- “De la misma manera que los fiscales pudieron leer su guión durante nueve jornadas, me hubiera gustado poder también hablar frente al Tribunal. No es la primera vez que sucede”.



- “Nada de lo que dijeron los fiscales fue probado. El juicio empieza con la ficción que relataron, durante cinco días los fiscales. No eran acusaciones, eran un guión y bastante malo por cierto (...) No solamente no fue probado, sino que se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Lo pudimos ver a través de los testimonios de más de 100 testigos citados por el Ministerio Público Fiscal”.

- “Me quedé corta cuando dije que la sentencia ya está escrita porque cuando llegamos al Gobierno nos enteramos lo que hicieron desde la mesa judicial en el anterior gobierno y el sistema de espionaje que montaron desde la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y la Gestapo para los dirigentes sindicales en La Plata.”

- “Ninguno de nosotros se profugó cuando nos persiguieron, nos amenazaron y nos encarcelaron. Ustedes huyen. La primera citación que tienen, huyen. (Pepín) Rodríguez Simón lleva más de 600 días prófugo”.

- “Se va a demostrar que además de mentirosos, los fiscales no trabajaron. No leyeron las pruebas que consta de 9 mil fojas”.

- “Luciani dijo que durante meses estuvo leyendo las 9 mil páginas que integran el desgrabado de los teléfonos secuestrados a José López y que había encontrado mensajes en aquel lamentable y horrible episodio en Luján. (...) Le pedí a mi abogado que me suministrara el pendrive de 9 mil páginas. A mi sorpresa, resulta que Lázaro Báez, que sería mi asociado, tiene un solo mensaje del 8 de octubre de 2014, otro entrante en 2015 y otro del 1° de diciembre de 2015. Me encuentro con que Caputo, el empresario de la construcción (en estos mensajes). Quiero recordar que es el ‘hermano de la vida’ de Mauricio Macri”.

- “Luciani dice que estuvo meses viendo los papeles, ¿no vio esto? ¿No les llamo la atención este grado de familiaridad (entre Caputo y José López)? Notable. (...)”, dijo Cristina Kirchner al mostrar los numerosos mensajes que demuestran la cercana relación entre el ex secretario de Obra Pública, José López y el empresario constructor, Nicolás Caputo, amigo de Mauricio Macri.

- “Si había un caso en la República Argentina para poder investigar la corrupción en general, y en particular de obra pública era este, el de José López, secretario de Obra Pública, revoleando bolsos por el convento. ¿Qué era lo que había que hacer con este teléfono? ¿Ustedes se enteraron que Caputo haya sido citado o investigado para ver de dónde venían los 9 millones de dólares? ¿Qué hicieron los fiscales con estas llamadas?”.

- “No lo habrá investigado. No lo habrá llamado porque comparte vestuario cuando va a jugar al fútbol en la quinta los Abrojos”.

- “No tengo chats de WhatsApp con nadie. Tengo chats de Telegram con muy contadas personas”.

- “Yo me enteré a partir de que el fiscal Luciani y Mola introducen esta cuestión, entre gallos y medianoche a este expediente de Vialidad de 51 obras viales en Santa Cruz que no tiene nada que ver con el mundo. Nadie investigó cuando un hombre revoleó un bolso de 9 millones de dólares. Saben que pasó? Sí, se investigó. Se mandó un oficio a Estados Unidos a la Reserva Federal (FED) porque había fajos de billetes termo sellados de la reserva federal. Informó que un fajo había sido enviado al Banco Finansur. ¿Quién estaba en el banco Finansur? Un señor que se llama Sánchez Córdoba. ¿Quién es Sánchez Córdoba? Un señor que integraba la comisión directiva con Macri y con Angelici en (el club) Boca”.

- ¿Saben por qué empezaron a tirar el ovillo de esto pararon? ¡Porque aparecieron ellos en el ovillo! ¡Los macristas! Cuando el fiscal Luciani dice que, cuando uno aprieta, sale pus, tiene razón! Tiene razón fiscal Luciani. La pus es de ustedes, los macristas. Eso es lo que sale y no se investiga. Comodoro Py podía haber investigado. ¿Hubo una asociación ilícita entre Lopez y estos funcionarios? No, no, a López le dieron 7 años en el juicio oral y a Eduardo Gutierrez 2 años y seis meses. ¿Por qué? Porque es excarcelable. Con todo esto no hubo asociación ilícita.”

- “No les convenía que se investigaba. Eran ellos (los macristas) los dueños de los 9 millones que le encontraron al secretario de Obras Públicas (José López). ¡No tengo la más mínima duda!”

- “Siempre vamos un poco mas allá los argentinos En la dictadura genocida, la dictadura argentina fue la más sangrienta de todas (...). En esta farsa de hoy, que es el lawfare en América Latina, van un paso más. En Ecuador, Bolivia o Brasil es para desplazar y estigmatizar a los gobiernos populares. Acá no es solo de estigmatizar, confundir a los gobiernos populares con asociaciones ilícita. Acá van un paso más y protegen a los que verdaderamente roban en el país”.

- “Las 51 obras viales eran algo así como 8 mil millones de pesos en obra pública. Nada que ver con las cifras que dijeron. El Soterramiento del Tren Sarmiento son cinco veces más los 8 mil de Austral Construcciones, cuando no correspondía que les dieran un solo peso. ¿Saben quién hizo esa denuncia en Comodoro Py, que no pasa naranja? ¡La tonta hizo la denuncia!” (y se señala a sí misma) (...) Eran 3400 millones de dólares en ese momento”.

- “Esta partido judicial no solo va a estimatizar a nosotros los peronistas, a los kirchneristas, a los nacionales y populares... sino que también los va a proteger a ellos ¡Porque los está protegiendo! No sabemos dónde están los 45 mil millones de dolares del FMI pero acá no pasa nada”.

- “Se comprueba que Mauricio Macri siguió e hizo inteligencia a los familiares del ARA San Juan, la tragedia más grande que tuvo la Marina argentina en tiempos de democracia. Esta demostrado con videos y fotografías, con todos. ¡Y van y lo sobreseen! El arquero del mismo equipo, el Liverpool, que juega en Los Abrojos, con Luciani. ¡Ellos son! A ellos no les va a pasar nada!

- “A los que sí le pasan cosas son a los argentinos, que no tienen guita por el endeudamiento que tuvimos y lo destruyeron lo de estos 12 años. Piense como se piense, ningún argentino puede decir que no se vivía mejor que nunca hasta en ese momento. Por eso piden 12 años (de prisión). Son los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en las últimas décadas, el de Nestor Kirchner y mi dos mandatos. Nos piden 12 años por la memoria, la verdad y la justicia, por el FMI, por las AFJP, por el salario de los laburantes. Por eso me van a estigmatizar y condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo”.

- “¿A quién quieren chamuyar con estas cosas? Esta persecución no sobre mí persona. Yo milito de joven y corrí riesgos mayores, cuando era que te desaparezcan o torturen. Haber ingresado en la historia por nuestros gobiernos nos llena de satisfacción. Esto no tiene efecto sobre mí, sino sobre el resto de la dirigencia política. Lo dije el 28 de diciembre de 2020 en La Plata. Esto disciplina a la clase política para que nadie haga dos veces lo mismo, como pagar al Fondo Monetario y decirles andate. ¡Dos veces estatizar las AFJP, no!”.

- “Esta Corte tardó cuatro años sobre los recursos y lo hizo todo al menú del tribunal oral”.

- “Me preocupa mucho la situación de millones de argentinos, que parece que estuviera alejado. Esto tiene que ver con todo. Necesitan dirigentes disciplinados, funcionarios y funcionarias que hagan lo que el poder real quiere”.

- “Lázaro Báez, el que dicen que es mi socio en esta asociación ilícita, fue a una licitación con (Angelo) Calcaterra para construir las represas de Santa Cruz, la obra pública más importante de la historia del país de las últimas décadas. ¿Qué pasó? ¡La perdió! ¡La impugnó y también la perdió! ¿Cómo es que soy socia? El fiscal exhibió contratos. Los contratos de locación no son prueba de ninguna sociedad, sino que son prueba de que había un alquiler. Cuando uno firma un contrato de locación es alquiler”.

- “Esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo y a los gobiernos populares. Es un juicio a los que peleamos por una mejora del salario, de las jubilaciones y la obra pública, que fue una formidable gestión de gobierno desde La Quiaca hasta Ushuaia”.

- “Los fiscales dicen que los tres gobiernos -única continuidad en la historia- no fueron gobiernos, dicen que fueron una asociacion ilícita, desconociendo todo derecho administrativo y constitucional. Van por todo, pero no por mí. Lo dije alguna vez, no vienen por mí, vienen por los derechos de los trabajadores, por los salarios. Y por eso estamos pagando esas consecuencias”.