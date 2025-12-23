La familia de Luna Giardina volvió a expresar su malestar por no haber sido reconocida como querellante en la causa que investiga el femicidio de la joven y de su madre, Mariel Zamudio ocurrido en Córdoba en los primeros días de octubre. Aunque el fiscal de instrucción en violencia de género y familiar, Gerardo Reyes, dispuso la elevación a juicio contra Pablo Rodríguez Laurta, los familiares insisten en que se les ha negado un rol activo en el proceso, lo que consideran una nueva forma de violencia institucional.

El uruguayo Laurta enfrenta cargos por el doble homicidio cometido a principios de octubre en Córdoba y por el asesinato previo de Martín Palacio en Concordia.

Laura Giardina, hermana de Luna, manifestó públicamente su consternación: “Esperábamos que la causa se elevara a juicio, pero también esperábamos ser parte como querellantes. Nadie nos ha dado información, no sabemos prácticamente nada de la investigación. La sensación que tengo es que la violencia sigue existiendo: antes contra mi hermana y ahora contra la familia. Es bastante violento que nos quieran dejar afuera”, señaló en declaraciones a Canal 10 y SRT Media.

La abogada Marina Romano, representante de la familia, explicó que la figura de querellante permite a las víctimas indirectas o a sus herederos colaborar en la investigación junto al fiscal.

Sin embargo, en este caso, el pedido fue rechazado tras la oposición del imputado a través de su defensor oficial. “Se escuchó al homicida y no a mis clientas, y eso las expulsó de la calidad de querellante. Hoy estamos en apelación ante la Cámara de Acusación. Es una situación sumamente revictimizante en un caso de doble femicidio”, remarcó Romano.

La familia también cuestiona las medidas de protección previas al crimen. Laura recordó que Luna y Mariel vivían bajo un clima de terror, encerradas en su propia casa, con botones de pánico y ventanas con candados. “Me gustaría saber por qué ellas tenían el rastreador de la tobillera y él no la tenía puesta. Son cosas que sólo saben internamente y como familia queremos respuestas”, reclamó.

El hijo de Luna, de apenas cinco años, permanece bajo cuidado familiar. Laura subrayó que el niño creció en un entorno marcado por el miedo y ahora enfrenta el desafío de reconstruir su vida sin su madre. “Lo importante es que pueda desarrollarse más tranquilamente, pero su vida ya está truncada. Algún día sabrá que fue su propio padre quien le dio fin a su mamá”, expresó.

Finalmente, Laura dejó una reflexión que resume el reclamo de la familia: “Todo esto no es sólo por mi hermana, sino para que no haya más Lunas. ¿Para qué invitan a denunciar si después las dejan a la deriva? Así se sentía ella, así nos sentimos nosotros ahora. Seguimos pidiendo casi por favor que nos acepten”.