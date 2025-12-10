La querella del caso que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño que permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la provincia de Corrientes, solicitó que se lleven a cabo nuevos peritajes científicos y técnicos sobre dos vehículos.

De acuerdo al documento de 31 páginas que la abogada María Belén Russo Cornara le envió a Noticias Argentinas, se trata del Ford Ka, perteneciente a la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, y Ford Ranger, propiedad del ex marino Carlos Guido Pérez.

Entre las principales medidas pedidas se destacan:

Desarme de piezas y acceso a zonas habitualmente ocultas.

Búsqueda, recolección y análisis de ADN: ya se detectó material genético masculino, aunque sin posibilidad de establecer compatibilidad, lo cual exige la ampliación de los estudios.

Inspección de módulos informáticos y sensores, evaluación del comportamiento del vehículo y sus sistemas.

Reconstrucción de trayectorias, dinámicas y posibles recorridos, a partir de los registros técnicos existentes.

Conforme a la investigación, ambos rodados podrían haber usados por el matrimonio imputado en el hecho delictivo.

Otro de los planteos formulados ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo en el Legajo 92 se relaciona con citación a declaración indagatoria de María Regina Escobar, esposa de Jorge Luciano Bertón (hijo de Caillava).

“Bertón manifiesta en sede judicial que la Sra. Escobar fue quien le comentó por primera vez sobre la desaparición del menor (a través de un estado de WhatsApp de una vecina), y que se encontraban juntos en el campo cosechando zapallitos el día jueves 13 de junio”, sostienen los abogados.

En este sentido, “también refiere que su esposa lo acompañó al campo “La Florida” de 08 a 12 y luego a la tarde 16.30 hasta las 20.30/21.00 y que incluso participó con él del traslado de animales, circunstancia que ella podría confirmar o refutar”, agrega el texto.

Asimismo, los representantes legales de los particulares damnificados pidieron la protección de los niños involucrados.

Los profesionales remarcan que los menores implicados en el expediente requieren medidas urgentes, integrales y especializadas de protección psicológica, “no solo de alcance para los hijos del imputado (Bernardo Antonio Benítez), sino también para todos los niños que estuvieron presentes el día de la desaparición de Loan”.

Se peticiona un abordaje interdisciplinario mediante evaluaciones clínicas, psicológicas, victimológicas y vinculares realizadas por equipos especializados, con el objetivo de detectar si los menores sufrieron “abuso, coerción, manipulación o trauma”.

El juicio

El próximo 27 de febrero de 2026 a las 09.30 se llevará a cabo la primera de las varias audiencias preliminares destinadas a la presentación de pedidos de las defensas, designación de la prueba presentada y de los testigos.

A su vez, el Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso “acumular los expedientes FCT 2157/2024/TO1 y FCT 2157/2024/TO2”, motivo por el cual habrá 17 acusados que llegan a juicio oral.

Siete de los procesados están acusados por la sustracción y ocultamiento del pequeño: Laudelina Peña (tía de Loan), María Victoria Caillava y su esposo Carlos Guido Pérez, Bernardino Antonio Benítez, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi y el comisario Walter Adrián Maciel.

Mientras que otros 10 están acusados de diversos delitos, entre ellos, por manipular testimoniales, entorpecer la investigación y defraudar a la administración pública.

Fuente: NA