La quinta fecha del Torneo Clausura de Primera de Primera A “Luis María Cabezas” se pondrá en marcha este jueves con un adelanto; el que protagonizarán Unión del Suburbio y Juventud Unida correspondiente la Zona A.

La programación de dicho encuentros en un día inusual responde a que Juventud debutará el domingo en el Torneo Regional Federal Amateur, cuando reciba en su estadio, desde las 19 horas, a Parque Sur de Concepción del Uruguay.

La fecha continuará el viernes y el sábado, con un partido por jornada, y se cerrará el domingo con los tres restantes.

-Toda la programación-

Torneo Clausura “Luis María Cabezas” - Fecha 5

Jueves

21.30 Unión del Suburbio – Juventud Unida (Estadio Municipal)

Viernes

21.45 Independiente – La Vencedora (Estadio Municipal)

Sábado

21.30 Pueblo Nuevo – Juventud Urdinarrain (Estadio Municipal)

Domingo

15.15 Black River – Sarmiento (Cancha Cerro Porteño)

15.30 Sud América – Central Entrerriano

16.15 Deportivo Urdinarrain – Central Larroque

-Dos horas antes de cada partido, se jugarán los encuentros en Sub 21.