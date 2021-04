La reacción de Dalma Maradona luego de las fuertes acusaciones de Matías Morla

Matías Morla rompió el silencio a cuatro meses de la muerte de Maradona. Y lo hizo a través de una entrevista que le brindó a Jorge Rial en TV Nostra, en la cual realizó fuertes declaraciones y duras acusaciones contra las hijas del ídolo y su ex esposa, Claudia Villafañe. “Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase”, sostuvo quien fuera el apoderado y abogado de Diego.

Con respecto a la relación que la actriz mantenía con su padre, Morla afirmó que era “tensa”. “Cada dos segundos Diego le pedía la plata. Yo les dije a ella y a Claudia que la solución era que le devolvieran la plata. Diego se enojó mucho cuando Claudia en lugar de devolverle los 900 mil dólares a él, los depositó en una cuenta de Dalma y Gianinna”, indicó el abogado que también describió a Dalma como “violenta”.

Lo hizo al diferenciarla de Gianinna -de quien agregó: “no la quiero porque me falta el respeto”-:” No es tan violenta como Dalma -dijo Morla- Y su relación con Diego era otra. Gianinna estaba involucrada con lo de la Bombonerita, pero no con la causa de los 900 mil dólares. Ella lo dejaba tener contacto con su nieto. El día del cumpleaños de Diego en 2019 que dijo que estaba todo vomitado y borracho no fue acompañada por un médico, sino con Daniel Osvaldo. Cuando yo me fui de ahí la noche siguió. Yo les dije que me iba porque estaban los hijos y yo no tenía nada que hacer. ¿Esa noche llamaron a un médico? Estaría bueno que Rocío Oliva hable de esa historia”.

Luego de ver la fuerte entrevista que brindó quien fuera el abogado y apoderado de su padre, Dalma Maradona se expresó a través de su cuenta de Twitter. No lo hizo con sus propias palabras, sino que se limitó a darle “me gusta” a determinados comentarios que recibió en su red social por parte de distintos usuarios que salieron a apoyarla a ella, a su hermana y a su madre.

“Morla, la p... que te parió. Siempre del lado de Dalma y Gianinna”, “Morla, cínico, nos mataste a D10S. Ni olvido ni perdón”, “Ufff, Matu también está nerviosho”, “Sos un cagón. Siempre hablas mal de Gianinna y Dalma. Es vómito”, “Siempre del lado de Dalma y Gianinna. De la justicia divina no se escapa nadie”, “Carancho miserable”, fueron algunos de los mensajes que escribieron en Twitter y que Dalma apoyó con su “me gusta”.

Gianinna Maradona, por su parte, también le dio “me gusta” a algunos comentarios que recibió en su red social. La pareja de Daniel Osvaldo, en tanto, se había expresado a través de su cuenta de Instagram. “Es un sorete y gracias a Dios, que habló así, si queda alguna duda, con esto se despejó. #AscoMorla. Siempre con Dalma, Gianinna y La Claudia”, “Morla, ni olvido ni perdón. Siempre (con) Dalma y Gianinna. El amor lo cura todo”, escribieron distintos usuarios de Twitter mencionando a la diseñadora de moda, quien le dio “like” a sus mensajes.