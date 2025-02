"Sos una perversa que disfruta con el dolor de otras mujeres famosas", lanzó sin filtros Yanina Latorre al responderle a la China Suárez, quien la acusó de tener una "obsesión" con ella.

Luego de esto, la panelista de LAM (América) nombró a Pampita, a Eugenia Tobal y sorprendió al arrobar también a Brenda Gandini. Cabe recordar que, en 2019, se vinculó a Suárez con Gonzalo Heredia, su marido y papá de sus dos hijos (Eloy y Alfonsina).

En aquel momento, se viralizaron algunas fotos en lo que se veía a la China y a Heredia muy cerca en una fiesta del fin del rodaje de la novela Atav.

Sabiendo que está en el ojo de la tormenta, Gandini decidió subir una simpática foto junto a sus hijos e hizo un gesto de no entender nada de lo que estaba sucediendo.

Por el lado de Gonzalo Heredia, Ángel de Brito contó: "Básicamente, me dijo que no tuvo nada con la China. No tuvo intimidad, no tuvo romance y no pasó nada mientras trabajaron en ATAV. Sí es consciente de los rumores que hubo y me dijo que en su momento, salió a desmentirlo porque para él era un problema. La realidad es que no hubo nada".

"Heredia me dice que no tiene por qué comerse este garrón, que es un quilombo de otras personas. Me aseguró que su crisis con Brenda no tuvo nada que ver con la China", añadió.