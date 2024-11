Cristina Fernández de Kirchner hizo otra recorrida al conurbano. Fue de forma intempestiva y sin aviso previo. Es una modalidad que volvió habitual desde que asumió la presidencia del Partido Justicialista (PJ), pero hoy hubo algo particular: a la misma hora que se sumergía en el partido de Moreno, a una actividad política junto a la intendenta Mariel Fernández, la Cámara Federal de Casación Penal leía la sentencia sobre la Causa Vialidad.

“Como no se bancan que una mujer tenga razón y no me pueden dar una piña, hacen las cosas que hicieron hoy en Comodoro Py”, señaló la ex presidenta en el acto que encabezó en el distrito de la Primera Sección electoral.

“Al lado de lo que han que tenido que aguantar miles de mujeres en situaciones horrendas, esto no lo veo como un sacrificio sino como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país”, insistió CFK en otro tramo de la actividad en Moreno.

Minutos antes, el tribunal había ratificado la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que ya había dictado en primera instancia el Tribunal Oral en diciembre de 2022. La señal de CFK con su raid proselitista fue inequívoca: mantener su perfil político alto y confrontar contra el Poder Judicial.

Puede interesarte

Cuando los primeros vestigios de Sol alumbraban los edificios de Recoleta, un grupo de militantes se agolpaba afuera del departamento de CFK, en la esquina de Juncal y Uruguay. Tuvieron que esperar hasta minutos antes de las 11, la hora prevista para que Casación leyera la sentencia del fallo. Recién en ese momento, la ex presidenta salió de su casa, saludó a sus seguidores y se subió a un auto.

Hubo confusión. Una guardia periodística esperaba a Cristina afuera del Instituto Patria, en Rodríguez Peña 80 de la Ciudad. Se creía que venía desde su departamento en Recoleta directo a su unidad básica. Pero volvió a sorprender, con cierto tono desafiante. De pronto, difundió un breve video en redes sociales anunciando que iba a Moreno a compartir una actividad junto a la intendenta local y a 400 mujeres. La movida estaba preparada, pero no había sido comunicada.

Fue una actividad breve en ese distrito de la Primera Sección electoral, que incluyó un encuentro cerrado con mujeres militantes y una visita al hogar municipal El Polaquito. En ese momento, Casación ya había leído su condena. La ex presidenta no se sorprendió. Conocía que los jueces del máximo tribunal penal ratificarían la sentencia del Tribunal Oral. Así lo había detallado ayer en la extensa carta que difundió, titulada “Los copitos de Comodoro Py”.

Desde las afueras del palacio de los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires, cientos de militantes se habían acercado para participar en una clase pública que dictó el dirigente Juan Grabois y el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena. “CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare”, así se tituló la convocatoria. Esa actividad finalizó minutos antes de que los camaristas dieran a conocer la sentencia.

Mientras tanto, CFK recorría Moreno. La ex presidenta exhibe su liderazgo en el peronismo. Es la carta que le permite deslizar que la Justicia “persigue” a la máxima referente de la oposición. Son los argumentos que suele esbozar el kirchnerismo bajo el concepto del “lawfare”.

Al finalizar su actividad en modo campaña, Cristina tenía previsto regresar de Moreno hacia la Ciudad de Buenos Aires. Pasará la tarde en el Instituto Patria escoltada por asesores de confianza y dirigentes que la veneran. Tiene previstas reuniones políticas y se espera que emita algún pronunciamiento más desde las redes sociales.

Desde el mediodía, cientos de militantes con banderas, pancartas y bombos se agruparon en las afueras del Patria para recibir a CFK. Había adherentes al kirchnerismo, La Cámpora y distintas extracciones del peronismo ligadas a la ex mandataria. (Infobae)