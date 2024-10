En una nueva noche cargada de emoción, pop y brillos, Emilia Mernes se lució con su tercer show en el estadio Vélez. Pero más allá de los invitados y las impresionantes coreografías, la cantante vivió un momento único cuando distinguió a Lali Espósito entre las 35.000 personas que asistieron a su recital.

Previamente, la joven oriunda de Nogoyá, Entre Ríos, recorría el escenario con un nuevo conjunto blanco brillante compuesto por un top con aplicaciones de pedrería que reflejan la luz, creando un efecto resplandeciente, y unos guantes largos a juego, también decorados con cristales. Fue entonces cuando se dio cuenta que sus fans le advertían por la presencia de la intérprete de “Fanático” en una de las primeras filas del recital. “Unos anteojos urgentes, ¿qué hago?”, dijo a modo de broma Mernes mientras caminaba de un extremo al otro buscando a la cantante.

Firme en su ubicación, Lali saludaba a la cámara, recreaba el gesto del rock con sus manos, lanzaba besos agradeciendo el cariño del público y hasta saltaba con la esperanza de que Emilia la viera. Tras unos segundos, y luego de que pusiera su mano en su frente para observar mejor, la joven visualizó a la artista. “Ay Lali, ahí te vi. Fuerte el aplauso para Lali”, expresó Mernes desde el escenario. Debajo de este, las miles de almas se deshacían en aplausos y gritos para ambas estrellas.

Contenta por encontrar a su amiga, y feliz de contar con su apoyo, la cantante de Exclusive.mp3 cerró aquel divertido momento al expresar: “Yo la iba a encontrar, yo la tenía que encontrar. Te amo reina hermosa”, agregó Mernes al tiempo que le lanzaba un beso al aire a Espósito.

💘 | Emilia pidió aplausos para Lali en su show en el Estadio Velez y además exclamó: "Te amo reina, hermosa" ✨️pic.twitter.com/YnzDEoEFdd — Lali Publicidad (@LaliPublicidad) October 19, 2024

En sus primeras dos fechas en el estadio Vélez, el show de Emilia contó con la participación de grandes exponentes de la escena urbana actual. La cantante recibió a Tiago PZK, Big One, Rusherking, FMK y Lit Killah. Junto a ellos interpretó el éxito “Los del espacio”. Además, Callejero Fino la acompañó sobre el escenario para cantar “En la intimidad”. Y como si fuera poco, Duki se hizo presente para el momento más romántico de la noche. La emotiva situación se dio a mitad del recital, cuando la artista se disponía a presentar “Como si no importara”. Fiel al estilo que los caracteriza, el rey del trap y la joven no pudieron evitar reírse en el escenario, un momento que reflejó su gran relación. Así, entre miradas cómplices y gestos de amor, enloquecieron al público. Cuando Mernes estaba terminando uno de sus últimos versos, le expresó su amor a su pareja al decir: “Te amo”. Mientras su novio no pudo evitar sonreírse y ambos terminaron fundiéndose en un romántico beso y un fuerte abrazo. A su alrededor, miles de fans gritaban celebrando la muestra de amor del rey del trap.

Al día siguiente, Emilia contaría con la compañía de una de sus más grandes amigas en el rubro: Tini Stoessel. “Me voy a despedir con esta canción que escribí con una amiga… que quiero muchísimo de corazón. Ella ha sido muy importante para mí porque me dio una mano cuando yo recién empezaba y tuvo gestos muy hermosos conmigo, eso yo siempre lo llevaré en mi corazón. Estoy muy agradecida y la quiero mucho”, dijo la joven oriunda de Nogoyá, en la provincia de Entre Ríos para darle cierre a su show y recibir así a la invitada más especial de la noche.

La Triple T llegó al estadio José Amalfitani para interpretar junto a la cantante, en su segunda noche, “La_Original.mp3″, el hit que las unió y que puso a bailar y cantar a todo el público. Para la ocasión, Tini apareció vestida con un top y una pollera amarilla, mientras que la “dueña de casa”, que desplegó varios cambios de look durante su show, se presentó con un equipo blanco brillante cargado de plumas y peluches, que dejaba al descubierto tanto sus piernas como su abdomen.