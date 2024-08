El escándalo que se desató en las últimas horas tras la denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández por violencia de género mientras él era presidente de la Nación y convivían en Olivos despertó rápidamente el interés de la prensa internacional.

“La ex primera dama denuncia a Alberto Fernández por violencia de género”, fue el título que escogió el medio español ABC. En la publicación, se destaca que “un nuevo escándalo ha sacudido la ya dañada imagen del expresidente argentino” y se hace mención a la causa de los seguros, cuya investigación derivó en esta nueva acción contra el ex mandatario.

Los medios italianos también se hicieron eco de lo ocurrido: “Prohíben al expresidente Fernández salir de Argentina”, tituló en su sitio web Ansa.

Puede interesarte

En Brasil, O Globo incluyó en el título con la denuncia que “el ex presidente niega” las acusaciones en su contra. Folha de Sao Paulo, por su parte, tituló: “Ex presidente de Argentina Alberto Fernández es acusado de agredir a su esposa”. Completando el recorrido por los tres medios más importantes de ese país, Uol indicó que el ex jefe de Estado es “sospechado de agresiones a su esposa”.

En la página web de El País, de Uruguay, además de la nota principal contando sobre la acción judicial, publicaron otra con declaraciones de Juan Pablo Fioribello, abogado de la ex primera dama -aunque no en esta causa-. “Hoy estaba muy nerviosa. Ella nunca me contó que le pegaba. Hoy me dijo que ella había sufrido golpes físicos de parte del expresidente y que estaba muy angustiada. Por eso se contactó con el juzgado”, fue la frase que destacó el medio del país vecino dentro de ese texto.

Emol.com, de Chile, hizo hincapié en que “los hechos ocurrieron mientras (Fernández) era presidente” y se narra en detalle cómo Yañez en un primer momento había decidido no realizar la denuncia, situación que cambió durante el mediodía de este martes.

“El expresidente argentino Alberto Fernández, denunciado por su expareja por violencia machista”, fue el titular de Público, de España. Dentro de la nota, se indica que “consultado por EFE sobre la denuncia, el político peronista se limitó a comentar que ‘es un momento muy ingrato’ y que, por el momento, no hará declaraciones en los medios”. En el país ibérico, El Debate se pronunció de una manera muy similar.

En México, El Universal presentó el tema con el título: “Fabiola Yáñez, expareja del expresidente argentino Alberto Fernández, lo denuncia por ‘violencia machista’”.

El Tiempo, de Colombia, fue otro de los medios sudamericanos que publicó sobre la denuncia “por violencia física y hostigamiento”.

El medio ecuatoriano El Universo resaltó la ola judicial que afronta Alberto Fernández en los últimos tiempos. “Una nueva denuncia deberá enfrentar el expresidente de Argentina, Alberto Fernández. Esta es desde su círculo familiar y se trata de violencia de género”, comienza el artículo.

“Escándalo de maltrato: las claves para entender el caso de Alberto Fernández y Fabiola Yañez”, fue el título elegido por Artículo 14, de España. Para este medio, la denuncia “pone al descubierto la vulnerabilidad de las mujeres, incluso en las altas esferas del poder”.

Denuncia por violencia de género y prohibición de salir del país

La ex primera dama Fabiola Yañez finalmente impulsó una denuncia penal contra Alberto Fernández por violencia física y el delito de hostigamiento. El juez federal Julián Ercolini decidió prohibirle la salida del país al ex presidente y además ordenó “medidas de restricción y protección”, confirmó a Infobae una fuente judicial. Y agregó: “La restricción es para que no se comunique a sus dispositivos”.

El mes pasado, tras una audiencia por zoom con el juez Ercolini, Yañez había rechazado impulsar la denuncia.

En las últimas horas hubo comunicaciones entre los protagonistas. Por ese motivo aparece la figura de hostigamiento y las medidas para que el ex presidente no se comunique más por teléfono con su ex mujer.

“Acabo de hacer la denuncia, no aguanto más”, le dijo Yañez a su abogado, Juan Pablo Fioribello, luego de comunicarse con el juzgado desde Madrid.

Todo comenzó con una serie de mensajes encontrados en el celular de María Cantero, ex secretaria de Alberto Fernández, en el marco de la investigación por los seguros. Una de esas conversaciones era con Yañez sobre supuestos actos de violencia. Ercolini resguardó ese material en un legajo reservado, notificó a la Oficina de Violencia de Género de la Corte Suprema, y luego convocó a la ex primera dama a una audiencia mediante videoconferencia desde Madrid, ciudad donde sigue viviendo. Pero en ese momento, Yañez no quiso instar la acción penal.

Algo cambió en las últimas horas. Yañez se comunicó con el juzgado este martes por la tarde y cambió su decisión. El delito de violencia de género es de instancia privada, por lo que requiere del impulso de la persona damnificada para que la Justicia tome intervención.

Por el momento, la causa seguirá en el juzgado de Ercolini.