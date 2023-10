Hace unos días, Wanda Nara llegó a la Argentina proveniente de Roma, adonde había estado ensayando su participación en la versión italiana del Bailando con las estrellas. Y explicó los motivos de su viaje: además de visitar a su hijo Valentino, quien se quedó en el país jugando en las inferiores de River Plate, y de controlar el tratamiento médico que inició antes de partir a Estambul junto a su marido, Mauro Icardi, y sus otros cuatro pequeños, Constantino y Benedicto, de su relación con Maxi López al igual que el mayor, y Francesca e Isabella, de su pareja actual, quería concretar el lanzamiento de su carrera como cantante.

Por lo que se supo, la empresaria y exconductora de Mastechef se habría puesto en manos de Maxi El Brother, representante de L-Gante, para su lanzamiento musical. Y, por ese motivo, se habría reunido con éste y con el cantante de cumbia 420, que en las últimas horas mostró un adelanto del tema “Se hace la bella” en el que se puede ver ni más ni menos que a Wanda bailando.

Lo cierto es que, después de que Elián Valenzuela -tal el verdadero nombre del artista-, terminara con las especulaciones y confirmara en una entrevista que había tenido una relación sentimental con Nara durante su crisis con Icardi, el jugador del Galatasaray de Turquía decidió hacer una viaje relámpago a Buenos Aires para acompañar a su esposa. Y las imágenes de ambos se pudieron ver en la edición del jueves pasado de Socios del Espectáculo, por ElTrece, donde ella se encargó de desmentir los rumores que hablaban de una nueva separación.

Sin embargo, apenas Mauro pisó nuevamente suelo turco, Wanda fue a cenar a un restaurante con L-Gante, compartió con él una sobremesa que se extendió hasta las dos de la madrugada y, como si esto fuera poco, testigos del encuentro que pudo verse este lunes en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, aseguran que hubo besos. Y que, después de esta cita en la que comieron sushi con amigos, ambos partieron juntos a la fiesta Bresh.

La información fue brindada en exclusiva por la periodista Mariana Brey, panelista del ciclo. Y, apenas unos minutos más tarde, Icardi decidió publicar en su cuenta de Instagram una secuencia de imágenes con el raconto de lo que fue su fin de semana junto a Wanda. “Random Week in Buenos Aires. Exámenes Médicos. Shooting, Grabación Videoclip 15 horas. Gym en casa. Relax con mate y facturas. Etc., etc., etc...”, escribió junto a un emojie de cara con ojitos de corazones y arrobando a Nara, junto a una serie de fotos. Pero ella no likeó la publicación ni hizo ningún comentario al respecto.

A las tres horas, fue Wanda la que hizo un posteo con una serie de fotos en ropa interior. “Yo vivo por la luna y vos vivís por el sol”, escribió la empresaria. Y la publicación, que no contó con ninguna interacción del futbolista, sí recibió un rápido like de L-Gante.

“Estuvieron juntos en un restaurante de Canning, llegaron juntos y era una mesa donde había varias personas. No estaban los dos solitos, pero llegaron en el auto de L-Gante”, había confirmado Brey al hablar sobre la reciente salida del músico y la conductora. Y agregó: “La camioneta de Wanda también estaba, pero no fue manejada por ella, sino por uno de los amigos de L-Gante”.

Además, la periodista detalló que Nara no mostró reservas en su interacción con el músico. “Se fueron a las dos y media de la mañana, juntos, en el auto de él a la fiesta Bresh. Hubo besos. Estuvieron muy acaramelados, a los besos, toda la noche. Los besos fueron delante de todo el mundo. Muy abiertos los dos, sin problemas para sacarse fotos”, dijo mientras se mostraban las imágenes del encuentro.