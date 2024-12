La reacción de Pampita ante los audios filtrados donde Eugenia La China Suárez hablaba mal de ella en 2018, sorprendió por su calma y sentido del humor. Consultada durante un evento de la entrega de los Premios Martín Fierro de la Moda, el viernes pasado, la modelo dejó en claro que prefiere evitar el conflicto. “Lo tomé con humor. Trato de tomármelo con humor y decir ‘bueno, ya pasará, habrá otra noticia la semana que viene’”, afirmó con una sonrisa habitual en ella. Frente a los conflictos mediáticos que han marcado su carrera, Pampita aseguró estar acostumbrada. “Estoy en esto hace muchos años...”, agregó sin dramatismo.

Respecto a la divulgación de los audios por parte de Wanda Nara, la conductora reconoció que no tuvo previo aviso. “No me pidió permiso. Por supuesto que no, pero tampoco opino. Que cada uno haga lo que quiera. No me molestó, me lo tomo con humor, qué voy a hacer”, comentó sin mostrar enojo. Wanda había recibido esos audios años atrás, más precisamente en 2018, cuando La China mantenía una relación con Benjamín Vicuña, expareja de Pampita y padre de sus tres hijos mayores, Bautista, Benicio y Beltrán.

La foto reciente entre Pampita y La China en un evento durante la semana pasada también captó la atención. Ante las especulaciones, Carolina minimizó el asunto: “También me tomé una foto con Wanda el día anterior. Yo me saco fotos con todos, no pasa nada. Está todo bien con todo. Época navideña, termina el año, estoy como en otra sintonía, cero quilombos”. Entre risas, aprovechó para disminuir cualquier foco de conflicto.

La China Suárez habló sobre Pampita con Wanda Nara y la empresaria filtró los chats por Instagram (Instagram)

Sin embargo, el cronista de Socios del Espectáculo (El Trece) le consultó sobre su relación actual con la actriz. En ese caso, Pampita eligió resaltar lo importante: la familia que ambas forman a través de sus hijos. “El pasado está re-enterrado. Para mí no hay lugar para estar revolcándose en el pasado habiendo tantas cosas lindas por vivir”, dijo con convicción. “Creo que las dos estamos en otro lugar y además somos familia. Nuestros hijos son hermanos, se aman, se ven todos los días. Tenemos que construir una familia hermosa. Está en nuestras manos. Que así sea”, cerró con el comentario con su deseo a flor de piel.

Los chats que se filtraron donde la China Suárez hablaba mal de Pampita, en 2018

A pesar de su reacción positiva, también reconoció que los audios la tomaron por sorpresa. “Me sorprendieron porque no estaba metida en este lío y no imaginé que pudiera rozarme este quilombo. Pero bueno, nada, ¿qué voy a hacer? No tengo nada que ver y no opino nada. Para mí el pasado está requete enterrado, imaginate a esta altura de mi vida como que todo eso ya no es parte, no lo recuerdo directamente”, agregó tajante, dando por sentado que el tiempo pasó y por ende, los problemas que traía aparejado. La modelo insistió en no darle lugar a viejos enfrentamientos y destacó que disfruta de su presente, lejos del escándalo.

“Me lo tomé con gracia porque me empezaron a llamar mis amigos, familiares, todos y yo como, pero ‘ay, ¿cómo estoy metida en esto?’. Pero bueno, nada, me lo tomo con humor”, concluyó Pampita, reforzando su postura serena y amigable que mantiene desde hace ya un tiempo en su vida, pese a los conflictos que surgen día a día. (Teleshow)