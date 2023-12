Tras conocerse el fallo que condenó a Mauricio Gómez a 17 años de prisión, Ahora ElDía habló en las afueras de Tribunales con los familiares de la víctima.



Rosa Castro, la mamá de Iván Perez, mostró su disconformidad con la decisión de que Gómez permanezca en libertad hasta que la Cámara de Casación de Concordia confirme el fallo:



“Una vergüenza. La verdad que no estoy conforme; ya quería que hoy se lo llevaran a la cárcel, ya demasiado ha tenido privilegio”.



“Yo siento mucha bronca, mucha bronca sentimos, porque ya hace cuatro años que está libre y que todavía siga libre… como que si nada hizo. Ya es hora de que vaya a la cárcel, ¿hasta cuándo vamos a estar así?", concluyó -entre lágrimas- la mamá de Iván.



Rosa también expresó su miedo a que Gómez -estando en libertad- decida tomar represalias contra su familia:



“Me da mucho miedo tenerlo ahí. El ya está jugado, ya sabe la cantidad de años que va a tener. Teniéndolo libre yo no sé si él no va a tomar represalia. No le tembló el pulso para matarme a mi hijo mirá si le va a temblar para matar a otra persona. Ya es un asesino”.



Puede interesarte