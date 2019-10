La reacción de Jimena Barón cuando le preguntaron si se reconcilió con Osvaldo

En dicho posteo, el exfutbolista compartió emotivos momentos vividos con Barón, con quien la relación de pareja terminó en junio de 2016 y en malos términos. Sin embargo, llamó la atención el silencio de la actriz y cantante, quien no se hizo eco en el plano mediático del gesto de su ex, pero expuso en Twitter que Momo fue a ver el partido de Boca-River con Osvaldo.

A cuatro días del mensaje de Daniel en Instagram, el notero de Los Ángeles de la Mañana le preguntó a Jimena si se reconcilió con el papá de Momo. La filosa reacción de Barón echó por tierra cualquier duda: "¡¿Qué?! Vos estás loco. Me meto La Cobra en el culo", expresó Barón, sin filtro y destacando la canción feminista que lanzó en mayo, en la habla del empoderamiento de la mujer. En el videoclip se la ve resucitando, en el medio del desierto, y yendo por venganza.

Luego, Santiago Riva Roy especificó: "No digo reconciliados como pareja, como los padres de Momo". Y la artista fue concluyente: "Mirá, está todo súper bien como padres de la criatura y me parece genial si sus dichos de amor sobre las mamás de sus hijos fueron genuinos. Yo creo que cualquier hombre, separado o en pareja, tendría que sentir que la mujer de su vida es la mujer a la que eligió para tener hijos. Pero cualquier gesto que no sea feo de su parte, me encanta ¡y que dure un montón! Le pondría fijador, congelaría ese momento para que sea solo amor y buena onda".