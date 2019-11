La reacción de Nicole al enterarse del menú de la boda de Pampita: "¡Ay, no! Por eso me hice vegetariana"

"De plato principal va a haber cordero con verduras asadas", reveló el panelista con picardía, dirigiéndose a su compañera, reconocida defensora de los derechos de los animales y militante del vegetarianismo.

"No, no, malísimo, es un bebé. No me gustó. El cordero es bebito", comentó Nicole, marcando postura. Y apuntó contra el Pollo Álvarez por aplaudir el plato elegido. "¡No festejes! Por un cordero me hice vegetariana, porque la mamá lloraba buscándolo por todos lados", recordó la modelo.

Luego, Dente agregó que el postre será un delicioso volcán de chocolate. "Ah, eso me copa. Bien. ¿Alguien que vaya me trae?", respondió con ironía Neumann, sobre la boda su enemiga de la pasarela.