La reacción de Nicole Neumann cuando De Brito preguntó si sigue enamorada de Cubero

“No me mando nada de nada. Increíble, por el vínculo que tuvimos toda la vida, y por las hijas que compartimos. Parí, amamanté y crié a sus tres hijas. Pero yo ya no espero nada”, aseguró en diálogo con Por si las Moscas por La Once Diez.

Al ver la nota de Ciudad sobre las declaraciones de Neumann, Ángel de Brito se preguntó: “¿Sigue enamorada Nicole?”.

¿La reacción de la top? Contundente. Primero, retwitteó una respuesta al tweet del periodista, que aseguraba: “¿De quién? @nikitaneumann lo dejó a él, ¿cómo va a seguir enamorada? Está hablando de que compartió años con una persona y al menos lo debe haber considerado un caballero para esperar un saludo, que es lo mínimo que se merece la madre de sus hijas. No habla de amor, habla de educación”.

Nicole agregó al compartir las palabras de la usuaria, a quien le agradeció su mensaje: “Bien, bien, queda gente lógica todavía… ¡Graciasssss! ¡Ya es desesperante tener que aclarar cosas lógicas por elucubraciones delirantes!¡Gracias de verdad! #TeContrato”.

Luego, la panelista de Nosotros a la Mañana twitteó: “Escuchen/lean bien las notas antes de decir pavadas o emitir juicios por favor.....Posta, los contextos y la expresión completa son el punto..… ¡Me desenamoré hace 5 años! Pero sigue siendo el papá de mis tres hijas, alguien importantísimo en mi vida, ¿se entiende? ¿O es solo para evolucionados?”.