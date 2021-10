La realidad del sistema de baños públicos de Gualeguaychú y los proyectos para mejorarlos

Sin dudas, el salir de turismo implica dejarse llevar a un mundo desconocido, por fuera del nuestro cotidiano, permitiéndonos cada uno la dicha del placer y el descubrimiento. Sin embargo, hay una serie de requisitos mínimos que una ciudad o un punto turístico debe contar a priori para dar un mínimo de servicios de calidad.

Hotelería, alojamiento, gastronomía y esparcimiento son algunos de ellos, y en Gualeguaychú hay un gran abanico de opciones, que van desde lo más económico a los más costoso, y desde lo más rústico a lo más sofisticado. Sin embargo, hay un servicio que a muchos –quizás por ser locales– se nos pasa por alto. Este es, sin más preámbulos, el servicio de baños públicos en nuestra ciudad.

Pensémoslo desde el punto de vista local: somos vecinos de Gualeguaychú, salimos a disfrutar de nuestros espacios públicos y, de pronto, nos dan ganas de ir al baño. Dependiendo donde estemos, quizás nos aguantamos hasta llegar a nuestras casas, y si la urgencia es más grave, quizás encontremos un atajo hacia la casa de un tío, un hermano, un amigo o cualquier conocido que nos ingrese al radar.

baños 6.jpg

¿Pero qué pasa si sos turista y no conocés a nadie? Bueno, en estos casos es responsabilidad de todos nosotros ofrecer un buen servicio de baños públicos para poder brindar una satisfacción fácil e inmediata a nuestros visitantes.

En este sentido gira un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Luis Castillo, del partido vecinalista Gualeguaychú Entre Todos, cuya iniciativa tiene como objetivo la construcción y/o acondicionamiento de instalaciones sanitarias públicas gratuitas y accesibles en lugares que se consideren estratégicos en el ámbito de la Ciudad de San José de Gualeguaychú”.

baños 3.jpg

El proyecto de ordenanza estipula también que “la determinación de los lugares considerados estratégicos se realizará con participación de los representantes de las organizaciones que agrupen a los prestadores turísticos, el Consejo Consultivo de Planeamiento, y organizaciones de la sociedad civil que aborden la defensa, integración o promoción de personas con discapacidad”.

En otras palabras, la iniciativa, la cual ha mostrado opiniones positivas entre los ediles de los tres bloques, busca aumentar el servicio de calidad turística que pueda tener la ciudad, ya que sin baños públicos al alcance de todos, abiertos y en condiciones no hay posibilidad de dejar satisfecho a los que decidan visitar Gualeguaychú.

Los detalles del proyecto de baños públicos

Para empezar, Gualeguaychú no es una ciudad que carezca totalmente de baños públicos. No, por el contrario: en los principales puntos turísticos de la ciudad hay algunos que, en mayor o menor medida, están disponibles, pero de eso hablaremos más adelante.

Dicho esto, la idea del proyecto no es hacer un baño público donde primero nos parezca. Precisamente, el artículo 2º de la iniciativa menciona que “el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área que designe, determinará la factibilidad técnica, elaborará el proyecto y el costo del mismo para ser incluido en el siguiente presupuesto que se apruebe sin perjuicio de la reasignación de partidas del presupuesto vigente para su ejecución previo al inicio de la próxima temporada alta”.

baños 7.jpg

Pero como con la construcción o refacción de baños públicos no alcanza, también se tiene que pensar en los recursos humanos para mantenerlos en funcionamiento: “Impleméntese un sistema integral de cuidado, control y mantenimiento de instalaciones sanitarias públicas gratuitas y accesibles”, reza el artículo 3º.

Además, el proyecto determina que haya un horario universal y determinado para todos los baños públicos de la ciudad. El mismo será de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a jueves, y hasta la medianoche de viernes a domingo y los días feriados. Además, esto se puede ampliar según la oportunidad y conveniencia, como en la temporada alta de verano o el fin de semana largo de carnaval, entre otros.

baños 4.jpg

Finalmente, el proyecto estipula que todos los baños públicos de Gualeguaychú tienen que ser accesibles: “Establézcase que toda nueva infraestructura pública que se planifique y/o construya deberá cumplir con los requisitos de accesibilidad universal, conforme las reglamentaciones vigentes, garantizando el respeto de los derechos consagrados por las normas nacionales y Pactos Internacionales para las personas con discapacidad”.

¿Cómo es el sistema de baños públicos en la actualidad?

Hasta el momento, son 9 los cuerpos de baños públicos que están en funcionamiento en la ciudad. En una conjunta realizada la semana pasada, el titular del área de Espacios Públicos Alejandro Beatrice explicó a los concejales cómo es el presente de esta situación.

“En todo lugar donde tengamos personal municipal trabajando o que haya placeros, los baños se abren a las 7 de la mañana, permaneces así hasta las dos de la tarde, y luego llega un relevo que los permanece abiertos hasta las 20 horas. En este momento, esos puestos los estamos cubriendo con personas que fueron beneficiadas con los planes Potenciar, que lanzó el Gobierno”, explicó Beatrice en declaraciones a ElDía.

Hasta el momento, son 9 los cuerpos de baños públicos que están en funcionamiento en la ciudad.

“Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente falta, o te falla o no aparece en el baño, o las diversas cuestiones laborales que puedan pasar, los baños quedan cerrados, por lo menos hasta que el encargado, que pasa por todos los lugares, llega para poder abrirlos. Y en algunas zonas en donde no tenemos alguien para dejar, lamentablemente los tenemos que dejar cerrados”, amplió.

Sin embargo, el titular de Espacios Públicos aclaró que “en la temporada se van a reforzar estos operativos para que puedan estar la mayor cantidad de tiempo abiertos y en condiciones. Además, pondremos otra persona más para que cubra un tercer turno y estén abiertos los baños hasta más tarde”.

Lo cierto es que más allá de todo lo que pueda hacer o no la Municipalidad para que el servicio de baños públicos esté en funcionamiento la mayor parte de la jornada, también nos corresponde a todos como sociedad hacer un mea culpa: la triste realidad indica que un baño público abierto y sin supervisión no tarda mucho en terminar destruido, sucio e impresentable.

baños 2.jpg

“Tenerlos abiertos a los baños y en condiciones de limpieza y que no te lo rompan se consigue con un personal fijo en la puerta. Cualquier baño que dejes solo puede pasar cualquier cosa”, aclaró Beatrice a ElDía, quien agregó que “el propósito o la necesidad de tener una persona de manera permanente es, por un lado, mantenerlos limpios, y por otro, mantenerlos sanos. Es impensado que dejemos un baño público abierto sin supervisión porque es muy costoso después tener que ponerlos de nuevo a punto. Es por eso que insistimos en tener una persona fija”.

Entonces, de nuevo: gran parte del problema pasa por los recursos humanos que se deben destinar para mantener este servicio, y los mismos, si van a depender del área de Espacios Públicos, se debe destinar una mayor partida presupuestaria para poder mantener este servicio.

“Este sistema lleva una logística más que importante todo este operativo, y es lo que intenté explicarles a los concejales. No es que los baños quedan cerrados porque se nos antoja, sino que es porque muchas veces no tenemos los recursos para hacerlo bien y como corresponde. Si está cerrado es porque faltó un personal, no es que está cerrado por capricho”.

baños 5.jpg

Aun así, el titular del área de Espacios Públicos explicó que desde su espacio se estuvo trabajando en el mejoramiento de los baños públicos, sobre todo en lo que refiere a la accesibilidad a los mismos. En los últimos años los baños ubicados en la Costanera del Tiempo, la plaza Belgrano y la Plaza Urquiza, por nombrar algunos, obtuvieron este estatus.

Además, ya se está trabajando en todo un sistema de cartelería para que tanto los vecinos de la ciudad como los turistas que vengan sepan en un primer pantallazo donde están ubicados los nueve cuerpos de baños públicos de Gualeguaychú.

“Sería lindo trabajar con el Concejo Deliberante para poder conseguir todo esto con el respaldo del ámbito Legislativo para poder avanzar así con todos estos proyectos nuevos, como la apertura plenamente de los baños públicos o las modificaciones para conseguir la plena accesibilidad”, concluyó Beatrice.