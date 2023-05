Gualeguaychú fue testigo de distintos casos de violencia escolar donde son los propios estudiantes los protagonistas. Acosadores y acosados deben convivir dentro de las aulas y la agresividad tomar otros ribetes; del acoso escolar al ciberacoso y la violencia física.

Verónica Mirando tomó una postura muy categórica respecto a la problemática y aseguró que en la Escuela Héroes de Malvinas hay “tolerancia cero a la violencia”. “Yo tengo contacto con Rectoras de otras localidades de la provincia y el tema está en todos lados. Nosotros hemos tenido una serie de reuniones con los distintos padres y familias responsables de nuestros estudiantes para tratar este tema porque como estamos haciendo todo y no está alcanzando. Entonces, hay que hacer más todavía”, dijo Miranda.

Opinó que “a lo largo del tiempo he ido viendo cómo se fueron corriendo los límites en detrimento de la formación del alumno” y ejemplificó: “llega tarde y no importa; se lleva cuatro o cinco materias y no importa y se cree… o falsamente se comunica esto de dar ‘la oportunidad de la oportunidad, de la oportunidad’, cuando en la vida real uno no tiene tantas oportunidades”.

“Con ese corrimiento de plazos y de límites, los chicos ven que hacen algo que no corresponde y la primera instancia es el diálogo, la segunda instancia es el diálogo y vamos por la número 20 y es el diálogo. Yo no digo que el diálogo esté mal. No; resuelve muchísimas problemáticas, pero solo no alcanza. Tiene que haber un límite y esto lo hablábamos en la reunión de padres y ellos están totalmente de acuerdo con esta postura de la escuela. Celebran que tengamos esta postura de tolerancia cero a la violencia”, aclaró la directora.

Por otra parte, aseguró que si se registra algún momento de agresión física, inmediatamente se comunican con los padres de la persona que agrede, y además profundizó: “también algunas palabras que son barbaridades que se dicen algunos chicos entre sí. Entonces, ¿cómo queda la autoestima de ese chico? ¿Cómo quedan hasta sus recuerdos del paso por la secundaria? Es muy triste”.

Verónica aclaró que el primer paso es el ejercicio de la reflexión, donde invitan a los chicos a escribir sus sentimientos sobre el tema, y si vuelve a suceder, retoman ese escrito para analizar y ver qué fue lo que ocurrió.

Finalmente, analizó que la postura de los padres fue cambiando y que cada vez se observa mayor compromiso con esta problemática. “Hay más aceptación; hay mucha preocupación y ocupación por parte de los padres. Vemos su acompañamiento y estoy muy agradecida, muy feliz y muy orgullosa de pertenecer a esta comunidad educativa porque estamos trabajando realmente en equipo con los papás”, concluyó.