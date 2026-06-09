"Nunca tendrán poesía", así se llama el poema que recitó Elvira Sastre, reconocida poeta española en el programa de streaming “El último tren” conducido por Isabel Gemio en RNE.

La autora del poema es Jimena Arnolfi, quien hace ya muchos años vive en la ciudad, y cuya obra está atravesada por la política, la vida rural y el feminismo.

La poesía fue leída por Elvira Sastre en el contexto del femicidio de Agostina Vega, asesinato que impactó no sólo en Argentina, sino en todo el mundo.

En su poema, Arnolfi reclama la necesidad de recuperar la palabra libertad: “que no nos roben la palabra libertad”. La hija adoptiva de Gualeguaychú, compartió el fragmento recitado por Sastre en sus redes sociales.