El Gobierno de Gualeguaychú realizó este lunes el trabajo de riego asfáltico en los últimos 100 metros lineales del proyecto, entre las calles 3 de Diciembre y Empleados Municipales, lo cual constituyó una de las últimas labores antes de la finalización completa del proyecto de repavimentación.

Luego de la realización del suelo cemento, una técnica que combina la superficie natural con cemento y agua para lograr una base firme y estable, apta para resistir el tránsito antes de la colocación del pavimento, este lunes se aplicó el riego asfáltico.

Esta técnica consiste en la aplicación uniforme de emulsión asfáltica sobre una superficie vial sin usar agregados pétreos, y sus funciones principales son impermeabilizar bases o asegurar la unión estructural entre diferentes capas de un pavimento flexible.

Esto dejó el escenario listo para aplicar la capa final de asfalto, la cual se realizará en los próximos días y marcará la finalización total de este proyecto de repavimentación de calle Perigán, entre 3 de Diciembre y Boulevard Daneri.

Detalles del proyecto

El proyecto integral contempla unos 3.500 metros cuadrados de calzada urbana, distribuidos en tres etapas, desde la calle 3 de Diciembre hasta el Boulevard Daneri, sobre una superficie que acumulaba deformaciones permanentes, fisuras generalizadas, baches, hundimientos y fallas vinculadas a la infraestructura subterránea.

Hasta el momento, las tareas incluyeron la demolición de las losas de hormigón deterioradas, la reconstrucción de los sectores afectados y la ejecución de la nueva carpeta de rodamiento, con apoyo de camiones volcadores para el traslado del material asfáltico.

En determinados sectores se retiraron los guardaganados existentes, se realizaron reparaciones superficiales y profundas, se reconstruyeron cordones cuneta y se revisaron las conexiones de los servicios públicos que pudieran resultar afectadas por el avance de la obra.

También se ejecutaron nuevas conexiones de agua y cloaca en los terrenos baldíos del sector, con el objetivo de evitar futuras roturas de calzada ante una eventual construcción de viviendas en esos lotes.

“La reconstrucción de calle Perigán forma parte de una política sostenida de recuperación de la trama vial, que además de mejorar la circulación cotidiana, previene el deterioro estructural y anticipa la conexión de servicios básicos para el desarrollo urbano futuro del sector oeste”, sostuvieron desde el Municipio.

Y concluyeron: “Lo cierto es que la modernización de la infraestructura vial en la zona oeste representa un compromiso concreto con el desarrollo urbano, dado que la renovación de calzadas y redes de servicios básicos garantiza mejores condiciones de circulación y sienta las bases para el crecimiento ordenado del barrio en los años venideros”.