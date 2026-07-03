Continúan los trabajos de recuperación del piso de la platea del Teatro Gualeguaychú, tras completar el tendido de una capa de carbonilla sobre toda la superficie destinada a prevenir el avance de la humedad y mantener seco el sector inferior de la sala.

De esta manera, quedó todo dispuesto para el inicio del cerramiento del entarimado flotante, etapa que marca el tramo final de la obra previo a la reapertura del edificio.

La carbonilla, un carbón vegetal activado de estructura porosa, funciona como barrera natural contra la humedad y los malos olores en espacios reducidos; y sobre esa misma base se tendieron tres cañerías destinadas al paso de cables de electricidad y del sistema de sonido, dos reservadas para las instalaciones propias del Teatro y una tercera prevista para eventuales conexiones que requieran los espectáculos que allí se monten.

En cuanto a la estructura, el proyecto renovó toda la base. Se colocaron 37 vigas multilaminadas nuevas de eucaliptus grandis sobre las cuales descansará el emplacado y entablonado. Es, precisamente, sobre ese entramado que se procederá ahora a disponer las placas fenólicas que formarán la base definitiva sobre la cual se reinstalará la pinotea original.

Durante las obras de restauración del Teatro Gualeguaychú, los equipos municipales lograron retirar el piso completo de la sala principal tras el colapso estructural, y el dato clave es que se consiguió recuperar más del 80% de la madera original de pinotea para ser tratada y recolocada.

Concluida esa etapa, restará tender nuevamente las alfombras y ubicar las butacas en sus posiciones históricas, paso con el que quedará terminada la intervención y podrán reabrirse las puertas del Teatro Gualeguaychú.

Para prevenir futuros deterioros vinculados a la humedad o la presencia de plagas, se incorporaron tres rejillas de ventilación que mantendrán aireado el espacio ubicado debajo del piso y permitirán realizar controles periódicos.

Una intervención estructural que atacó el origen del problema

La obra se tornó necesaria tras el derrumbe parcial del piso original en uno de los sectores de la sala a mediados del año pasado.

Fue una plaga del insecto xilófago Pentarthrum (conocido como gorgojo del parqué o escarabajo del parqué) la que provocó severos daños en el Teatro Gualeguaychú. La duración del ciclo de vida de estos insectos, desde huevo hasta adulto, puede variar de uno a veinticinco años, lo que explica el deterioro "prolongado" y “lento”.

El Teatro Gualeguaychú es un edificio histórico de la ciudad y su recuperación representa no solo la restitución de un espacio cultural de primer orden sino también la salvaguarda de un patrimonio arquitectónico que pertenece a toda nuestra comunidad.

Es por esto que estos trabajos exceden a una tarea de mantenimiento edilicio, ya que preserva un patrimonio arquitectónico que forma parte de la identidad cultural de la ciudad y garantiza condiciones de seguridad y confort para las próximas generaciones de espectadores.