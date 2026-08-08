En el tramo comprendido entre 3 de Diciembre y Empleados Municipales se completó la ejecución de suelo cemento, una instancia central dentro del proceso de repavimentación. El siguiente paso será la colocación de la carpeta asfáltica y, posteriormente, la rehabilitación del tránsito vehicular. El proyecto en su totalidad abarca unos 3.500 metros cuadrados de calzada urbana.

Los trabajos se desarrollan sobre calle Perigán, en la zona oeste de la ciudad, donde se interviene en el último sector pendiente dentro de una obra que apunta a mejorar una vía de conexión relevante. En esta etapa se aplicó la técnica de suelo cemento, que combina suelo natural, cemento y agua para conformar una base firme y estable, necesaria antes de la pavimentación definitiva, que se realizará una vez cumplido el tiempo de curado.

Las lluvias registradas durante la jornada del jueves generaron algunas dificultades en el avance, aunque no implicaron modificaciones sustanciales en el cronograma general. Según lo previsto, resta ejecutar la capa final de pavimento para completar la intervención y restituir la circulación en condiciones normales.

En instancias previas, se había avanzado con la colocación de losas de hormigón en la intersección con Sagrado Corazón. De manera paralela, se realizaron trabajos sobre calle Empleados Municipales, donde se instalaron dos caños en sentido norte, con el objetivo de habilitar futuras conexiones de agua en ese tramo de tres cuadras. La intervención incluyó la colocación de 20 metros de cañería que formarán parte de la red de distribución.

El plan integral contempla tres etapas, desde 3 de Diciembre hasta Boulevard Daneri, sobre una traza que presentaba deterioro estructural, con fisuras, baches, hundimientos y problemas asociados a la infraestructura subterránea. Hasta el momento, las tareas incluyeron la demolición de losas de hormigón en mal estado, la reconstrucción de sectores afectados y la ejecución de una nueva carpeta de rodamiento, con apoyo logístico para el traslado del material.

En distintos puntos también se retiraron estructuras existentes, se llevaron adelante reparaciones tanto superficiales como profundas, se reconstruyeron cordones cuneta y se revisaron conexiones de servicios que podían verse comprometidas por el avance de la obra.

Además, se ejecutaron nuevas conexiones de agua y cloaca en terrenos baldíos del sector, con el objetivo de evitar intervenciones futuras sobre la calzada en caso de nuevas construcciones.

La intervención sobre calle Perigán se enmarca en un conjunto de trabajos sobre la red vial urbana que se vienen desarrollando en distintos sectores, con foco en mejorar las condiciones de circulación y adecuar la infraestructura a la demanda actual y futura de la zona oeste.