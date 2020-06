En época de crisis económica surge la creatividad y la solidaridad más profunda. Como ya ocurrió en otras ciudades del país, Gualeguaychú se sumó a conformar una red de intercambio que es protagonizada íntegramente por mujeres.

Pero ¿qué hace que esta red sea mucho más que un trueque? Los valores como la sororidad y el respeto deben primar por encima de cualquier interés económico.

“Hay otras formas de conseguir lo que necesitamos. En este tipo de redes prima la reciprocidad donde no se mira el valor económico sino que se miran otras cosas. Es dar generosamente, y recibimos abundancia. A veces toca uno recibir generosamente y otras veces uno recibe en abundancia”, explicó Valentina Malkotsoglou, la creadora de este grupo.

Valentina vivió seis años en Córdoba, donde existe una amplia red de mujeres y disidencias sexuales. Esto se replicó rápidamente en Gualeguaychú con muy buenos resultados.

“Esta red se propone como un espacio feminista de intercambio de servicios y bienes (ropa, plantas, libros, alimentos, etc) sin la utilización del dinero. Soltamos y recibimos a través del respeto y la sororidad”, explica una de las administradoras de este grupo que se convocó a través de Facebook y en pocos días reunió a más de 2300 mujeres de todas las edades, oficios, profesionales y clases sociales. La raíz de este grupo se basa en hacerle frente a un sistema económico que “oprime sin tregua”, por lo que las participantes apuestan a nuevos modos de consumo.

truequefeminista.jpg

Una mujer que necesita pantalones de algodón para su hijo, ofrece a cambio libros que ya leyó. En otra punta, hay otra mujer que guardó unos pantalones de su hijo que pegó el estirón y busca libros para leer en esta larga cuarentena. “Ocurre magia”, sintetizaron y agregaron que se generó una “red amorosa de intercambios y abundancia”.

El poder del feminismo: la sororidad

La docente Paula Duarte fue quien puso en palabras el gran movimiento generado por tantas mujeres de la ciudad. “Este grupo me ha hecho reflexionar acerca de mi rol dentro del feminismo y darme cuenta que aunque estaba en muchos lugares, este espacio no lo estaba habitando por completo. Me refiero al espacio en donde se visibiliza una necesidad (más aun con los tiempos que corren) que va cubierta de un obsequio (el intercambio).

Algo más valeroso que desprender algo que ha sido parte nuestra para abrirnos a lo que otre propone? El verdadero significado de este 'trueque' que nos viene a mostrar la esencia de nosotras, juntas.

Lo pienso y en verdad creo que es diferente a un trueque convencional, en donde generalmente se intenta cubrir gastos en igual medida y aunque en esta red muchas veces suceda por una cuestión propia de hermandad creo que es más una cuestión de amor, confianza y entrega. Vi intercambiar macetas por comida, barbijos por plantas, libros por ropa, licuadoras por tostadoras, esmaltado de uñas, pizzas, tarot, masajes, sin saber su precio, sin pretensiones, sin clases sociales.

Las opciones son tan infinitas y distintas como cada una de nosotras. Y qué más hermoso que la diversidad

Proponemos, charlamos, cedemos combinamos, y finalmente nos encontramos.

Encontrarse con alguien que quizá nunca hubieras pensando cruzarte.

Un encuentro entre barbijo y alcohol en gel que nos acerca a través de la mirada un saludo, un apoyo, un saber que ahí estás, una sonrisa, un agradecimiento y un hasta luego con el alma llena.

Nos celebro tan profundamente. Doy gracias a las administradoras que dedican su tiempo y amor, respondiendo a cada demanda que surge en esta dinámica que crece de forma continua y mutante. Juntas somos muchísimo más poderosas. Como decimos: No nos callan más. No nos paran más. Aguante La Red Feminista de Intercambio. Aguante Nosotras”.

EL CONTACTO: "Red feminista de intercambio, Gualeguaychú" en Facebook