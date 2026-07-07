El proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno de Entre Ríos afrontará esta semana una instancia clave en el Senado provincial. Este martes volverán a reunirse en forma conjunta las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos. El oficialismo tiene el objetivo de emitir dictamen y dejar la iniciativa en condiciones de ser debatida en el recinto.

La reunión de comisiones está prevista para este martes a las 9.30 horas y se produce luego de un mes de exposiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo, representantes gremiales de trabajadores de la administración pública, profesionales, organizaciones de jubilados, especialistas en regímenes previsionales y distintos sectores vinculados al sistema jubilatorio.

Desde el oficialismo anticiparon que el proyecto llegará a esta instancia con modificaciones respecto del texto enviado originalmente por el Poder Ejecutivo. El objetivo de Juntos por Entre Ríos es votar la ley esta misma semana en el recinto. Hay sesiones convocadas para este mismo martes por la tarde, a las 18, y para este miércoles a la mañana, a las 11.

En caso de recibir media sanción, la propuesta pasará a la Cámara de Diputados para continuar su recorrido legislativo.

El peronismo, por su parte, le pedirá al oficialismo más tiempo para analizar y debatir el proyecto entre los senadores en las comisiones, luego de un extenso período de presentaciones en las que los legisladores escucharon todo tipo de opiniones.

Según indicaron desde el bloque de Juntos, los cambios que admitiría el texto apuntan principalmente a reforzar la seguridad jurídica de algunos artículos, ya que incluso el fiscal de Estado de la Provincia, Julio Rodíguez Signes, admitió que el proyecto podría impugnaciones por inconstitucionalidad en la Justicia.

Podría haber alguna modificación en aspectos sustanciales de la reforma, como las edades jubilatorias, el cálculo del 82% móvil y los regímenes especiales.

La última exposición en el marco del tratamiento en comisión estuvo a cargo de Rodríguez Signes, quien defendió la constitucionalidad de la iniciativa y sugirió revisar algunos puntos para reducir el riesgo de futuras impugnaciones judiciales.

La iniciativa, denominada “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, forma parte de la estrategia del gobierno de Rogelio Frigerio para modificar el funcionamiento de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos y reducir el déficit del organismo, en un debate que generó fuertes cuestionamientos por parte de gremios y sectores de trabajadores estatales.