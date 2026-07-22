La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio ingreso este miércoles al proyecto de Reforma Previsional, que llega con media sanción del Senado. La iniciativa pasó a dos comisiones –Presupuesto y Previsión Social– y se empezó a discutir esta misma tarde, con la presencia de actores involucrados en la norma.

El plenario de comisiones inició a las 15 horas con una primera mesa de diálogo reservada al sector docente y de pasivos. En este bloque asistieron representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Federación de Jubilados y Pensionados, quienes expondrán sus posturas frente al articulado propuesto.

Posteriormente, a partir de las 17:30 horas, se llevará a cabo un segundo encuentro donde participará el titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat. A la reunión también se sumarán los referentes sindicales de los trabajadores estatales y del ámbito público provincial, entre ellos la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), la Asociación del Personal Legislativo (Apler) y el Sindicato de Obreros y Empleados Viales (Soever).

La ronda de consultas continuará este jueves a las 08:30 horas. A esta instancia asistirán el ministro de Economía de la Provincia, Fabián Boleas, junto al fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial.

Asimismo, dirán presente directivos del Foro de Entidades Empresarias de Entre Ríos —integrado por el Consejo Empresario, la Unión Industrial, las Bolsas de Cereales y de Comercio, y la Federación Agraria (Faaer)— para brindar el punto de vista del sector productivo.

Desde la Cámara informaron que la labor legislativa será pública: Los medios de comunicación podrán tomar registros gráficos en el salón al inicio de los bloques, disponiéndose además el Salón de Usos Múltiples del recinto para el seguimiento de las alternativas del debate, las cuales también serán transmitidas vía streaming por las plataformas oficiales del cuerpo.

Si la iniciativa no tiene correcciones -ya se le hicieron más de 20 modificaciones en el Senado- el dictamen podría llegar mañana jueves, con la consecuente posibilidad de que la sanción definitiva tenga lugar la semana próxima, en un pleno con fecha a definir.

Fuente: AHORA / APFDigital