“Viene siendo una experiencia linda, distinta. La verdad que es un gran desafío para mí. Y encima estar compitiendo con semejantes pasistas de la ciudad”, contó Florencia sobre su primer año ocupando este rol.

“Siempre siendo fiel a lo que soy yo y a lo que hago; con mi esencia a flor de piel. Tengo mi impronta dentro del circuito, mucha gente me ha dicho ‘tenes que mover más la cola porque sino no vas a ganar’, y mi respuesta es lo lamento, pero no es mi estilo”.”, agregó.

La pasista explicó que meterse “en toda la vorágine de lo que es la batucada tiene un plus”, al ser algo que la saca de lo cotidiano y le demanda una mayor preparación física.

Sobre Las Audaces, la batucada de mujeres que la acompaña, contó: “Me encontré con un grupo hermoso de mujeres, súper compañeras. Saben que para mí es todo un cambio rotundo que tuve, de dejar la música y meterme en la batucada. Me siento también muy orgullosa y muy representada por todas ellas”.