La relación que une al "Negro" Belén y al asesino de Lucas Bentancourt

El hecho delictivo había ocurrido en su vivienda de calle 555 y Gervasio Méndez del barrio Florida, a dos cuadras del barrio 348 Viviendas, zona oeste de la ciudad. Esa vez se llevaron de su hogar todas las zapatillas que utiliza para competir, y lo hicieron a un mes de tener que irse al Mundial de Duatlón en Pontevedra.

alejandro belen

“El que entró a mi casa fue Genaro Gutiérrez, el que mató a Lucas Bentancourt”, sorprendió El Negro Belén cuando hablaba sobre el robo más reciente que sufrió (el robo de más de 50 llantas que tenía en el predio de su gomería).

“Cuando los ladrones entraron a mi casa fue como si me hubieran violado. Salí corriendo ciego a buscar a la persona que lo había hecho. Al tiempo me enteré que el mismo que se había llevado mis zapatillas y el televisor fue Genaro Gutiérrez, el asesino de Bentancourt”, expresó el atleta.

Marcha Lucas Bentancourt (6).jpg

Sin embargo, el dolor con respecto a lo robado compitió con otra pena, quizás más profunda: contra los vecinos del barrio: “La mayoría de las personas que marchan junto a la familia de Lucas Bentancourt y piden justicia fueron los que le compraron a Genaro Gutiérrez mis zapatillas y mi televisor. Por eso no voy a las marchas, porque me genera mucha impotencia. Soy una persona que me pongo ciego cuando me enojo y me molestan esas actitudes. Yo dije en todos lados que no compren las zapatillas, pero los mismos del barrio las terminaron comprando y usando adelante mío”, expresó indignado.

Marcha Lucas Bentancourt (11).jpg

Finalmente, Belén dirigió sus críticas a los jueces y fiscales, sobre todo para que no pase lo que pasó con Genaro Gutiérrez, que fue preso muchas veces pero que la firma de un juez lo dejó de nuevo en la calle: “Ojalá que jamás le pase a un juez lo mismo que le pasó a la familia Bentancourt”.