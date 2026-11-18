Dos cachorros de zorro gris provenientes de Gualeguay ingresaron durante el último fin de semana a la Reserva El Potrero, donde quedaron bajo el cuidado del equipo técnico del lugar para iniciar su proceso de recuperación.

Según informaron desde la institución, los ejemplares llegaron en dos jornadas distintas: el primero fue trasladado el viernes y el segundo el sábado, luego de que dos familias gualeyas se contactaran con la reserva para pedir asistencia. Ambos animales habían sido hallados solos y permanecieron transitoriamente al resguardo de vecinos hasta que se concretó su traslado.

Desde el área protegida destacaron el gesto de quienes intervinieron para ponerlos a salvo y facilitar que reciban atención especializada. Respecto al cuadro clínico de los cachorros, precisaron que uno de ellos arribó en buen estado general, mientras que el otro presenta un cuadro más débil y delicado, por lo que requiere un seguimiento más estricto.

Cada ejemplar atravesará su propio proceso de rehabilitación y, en caso de evolucionar favorablemente, serán reinsertados en su hábitat natural una vez que estén en condiciones de valerse por sí mismos.

Finalmente, desde la Reserva El Potrero recordaron que los animales silvestres no son mascotas y advirtieron que, ante el hallazgo de un ejemplar en estas condiciones, no se debe intentar criarlo en ámbitos domésticos, sino dar aviso inmediato a las autoridades competentes o a un centro de rescate.