A través de un vídeo, el ex zoológico de Buenos Aires comunicó que hace pocas semanas se encontró un carpincho corriendo con una soga de tanza al cuello por la zona de aeroparque.

Ante esta situación, el animal fue trasladado al EcoParque y desde el área de veterinaria del lugar le dieron las atenciones correspondientes. Según informó David Giménez en el video, el pequeño mamífero fue víctima de mascotismo.

Luego de su recuperación, el animal fue trasladado a la Reserva El Potrero para la reintroducción en su hábitat natural.

En la reservan trabajan junto distintas organizaciones e instituciones colaborando con la rehabilitación de ejemplares de especies nativas secuestrados de la tenencia o el tráfico ilegal de fauna para devolverlos a su vida en libertad. También trabajan para concientizar sobre la problemática del mascotismo, una práctica que lamentablemente sigue siendo muy común y que muchísimas veces se naturaliza.

Al respecto, en la página web de la entidad explican: “Cada historia es distinta y tiene sus propias complejidades. Algunos animales llegan a la Reserva de entregas voluntarias de tenencia doméstica en la que fueron criados como mascotas; otros son hallazgos de accidentes en el campo o la ruta; y también están los que llegan de mano de los organismos públicos secuestrados del tráfico ilegal”.

Cuarentena, controles veterinarios, curaciones, readaptación son algunos de los pasos en el proceso de rehabilitación de los animales, los cuales dependen de cada caso particular pero cuyo fin es lograr que estos ejemplares devueltos a su ambiente natural y su vida en libertad “de la que nunca debieron ser sacados”.

¿Qué es el mascotismo?

Las mascotas son animales domesticados, adaptados para sobrevivir con la ayuda de los humanos, después de muchas generaciones.

Los animales silvestres son aquellos que viven en forma independiente de los seres humanos, y deben permanecer libres en su hábitat natural.

Retener animales silvestres en un domicilio particular como si fueran animales de compañía se denomina “mascotismo”.

Un animal que fue víctima del mascotismo necesita ser rehabilitado antes de ser devuelto a su ambiente natural, algo que es sumamente difícil, especialmente en mamíferos como el puma y los monos, que no pudieron aprender de sus padres y su entorno la conducta necesaria para sobrevivir en la naturaleza.

También suelen ser portadores de enfermedades que pueden afectar a las poblaciones naturales, reduciendo así su supervivencia; por eso antes de volver a la naturaleza necesitan tratamiento veterinario como parte del proceso de rehabilitación.

Además es fundamental considerar la zona donde habita cada especie, ya que liberar un animal fuera de su área de distribución puede hacer que éste perjudique a las especies nativas.