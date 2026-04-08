Adriana Mónica Nechevenko de Schuster, la escribana vinculada a las operaciones del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó este miércoles por la mañana ante la Fiscalía de Gerardo Pollicita para declarar y aportar documentación clave en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

"Préstamo en efectivo no hubo", sostuvo Nechevenko en referencia al préstamo que hicieron las mujeres para que Manuel Adorni compre dos propiedades. "Fue una contraventa con una hipoteca con saldo de precio", explicó la escribana.

La fiscalía le había requerido a Nechevenko que presentara toda la documentación vinculada con las operaciones inmobiliarias en las que intervino para poder preparar el cuestionario de su audiencia testimonial. La escribana detalló, bajo juramento, cuál fue su participación en la compra de un departamento en la calle Miró, en Caballito, y de una casa en el club de campo Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz.

Además, se confirmó que el lunes próximo deberán declarar Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, las dos mujeres mayores que le habrían prestado US$200.000 a Adorni, lo que permitió cubrir aproximadamente el 87% del valor de la vivienda ubicada en la Ciudad de Buenos Aires.

En la jornada de ayer, el exfutbolista Hugo Morales aportó datos reveladores al declarar que él le había vendido esa misma propiedad a Viegas y Sbabo por 200.000 dólares apenas seis meses antes de que ellas se la cedieran al funcionario.

Paralelamente, la investigación detectó una nueva hipoteca por 100.000 dólares que el funcionario habría solicitado para adquirir una vivienda anterior en la calle Asamblea, dinero que habría sido prestado por una excomisaria de la Policía Federal y su hija. Debido a estas inconsistencias, el fiscal Pollicita también citó a declarar a las prestamistas el lunes próximo.

En este escenario cada vez más complicado para el funcionario en materia judicial, el testimonio de la escribana cobra relevancia dado que, según los registros de la Casa Rosada, mantuvo siete entrevistas con Adorni entre julio de 2024 y septiembre de 2025, período en el cual se firmaron las escrituras bajo investigación en el juzgado de Ariel Lijo.

Lijo investiga a Adorni por los vuelos privados

De manera simultanea, el juez Lijo investiga al ministro coordinador por los vuelos privados a Punta del Este, supuestamente costeados por el amigo del jefe de Gabinete y contratista de la TV Pública, Marcelo Grandío. En esta causa, la Justicia busca determinar quién financió los vuelos que utilizó Adorni y si esos pagos pueden constituir un beneficio indebido (dádivas) o incluso derivar en delitos como malversación.

En el marco de la esta cusa, Lijo pidió en las últimas horas registros de llamadas de Grandío y de personas de su entorno empresarial para reconstruir contactos y posibles gestiones alrededor de los vuelos. Además, solicitó información sobre los contratos de la productora del periodista con el canal público.

En tanto, el magistrado ya había ordenado allanamientos en la empresa de taxis aéreos Alpha Centauri para recolectar documentación contable, bancaria y comercial de los vuelos. También amplió la investigación a otros posibles viajes y movimientos vinculados.