La respuesta del vicedirector de la revista Caras, tras el enojo de Dalma Maradona por la tapa

En plena polémica por la publicación, el vicedirector compartió la tapa y la furiosa frase de Dalma, que pidió "un poquito de respeto", e hizo un fuerte descargo; contó el detrás de escena y aseguró que habría "guiado" a Claudia para que le diera esa declaración.

"La señora Claudia Maradona recibió dos audios míos pidiéndole una frase para sostener una nota de tapa en la que se repasaría su historia de amor junto a Diego... Y su presencia como sostén y motor afectivo para sus hijas Dalma y Gianinna, y sus nietos. A través de audios traté de guiarla acerca del contenido de la frase de tapa. Siempre la escuché hablar de su amor como abuela y su devoción por sus nietos. Entendí que una frase referida al recuerdo de Diego como abuelo sería graficarlo desde el lugar más humano", empezó diciendo Héctor Maugeri.

Y reveló la charla que habrían tenido antes de la publicación: "Entonces le sugerí 'Quiero que mis nietos lo recuerden como un hombre que cumplió sus sueños'. Claudia, de manera respetuosa, me escribió a mi WhatsApp y me dijo que no lo definiría de esa manera porque no era su vocabulario. Frente a mi insistencia, definió al recuerdo de Diego como abuelo como 'El babu' (una expresión que desconocía pero me llenó de emoción y ternura. Eso es todo".

"Se utilizó una foto de archivo para sostener una nota que está escrita con cariño, respeto, honrando la memoria de Diego y su fortaleza como mujer, madre y abuela. Jamás desde la dirección de la revista Caras hubo una intención que no fuera ser respetuosa a la memoria de Diego y a la de su familia, especialmente a Claudia, con quien me unió siempre una empatía que trascendió lo meramente periodístico", sentenció Maugeri definiendo su descargo como su "única verdad".