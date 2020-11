La respuesta de la UCU sobre el caso Noelia: "Los tribunales evaluadores son inapelables"

Según Noelia, el problema es que no puede pasar el examen debido a una discapacidad motriz que ella tiene, por lo cual pide a las autoridades de la Facultad que tengan a bien adaptar la prueba para que ella pueda rendirla.

Sin embargo, luego de que se hiciera pública su denuncia contra la UCU, las autoridades educativas se defendieron de las acusaciones y negaron que lo hechos sean como Noelia los describe.

“Hasta el día de hoy, los docentes que han evaluado que Noelia no ha cumplido con el conocimiento mínimo para aprobar la materia”, afirmó Romina Sánchez, directora de la carrera de abogacía en la UCU.

“Esta estudiante ha sido evaluada por seis docentes diferentes y no ha alcanzado hasta la fecha el resultado de aprobación. El titular de la materia no ha estado presente en varias oportunidades, y aun así no ha aprobado”, sostuvo para referenciar que no habría ningún tipo de animosidad por parte del profesor contra la alumna.

Noelia Romero Pared.jpg

La Directora de la carrera de Abogacía de la UCU, que además manifestó su molestia por el hecho de que se hiciera público este escándalo, explicó en una entrevista en Radio Cero (FM 104.1) que “esta materia puntual, Practica Forense III, implica la aplicación práctica de tres asignaturas que se deben aprobar. Es el desarrollo de habilidades, actividades, estrategias, procesos laborales, civiles y comerciales, tanto en el fuero provincial y federal. Es una base integradora y compleja que obliga a los estudiantes deban muchas veces actualizar los contenidos teóricos de esas asignaturas vinculadas. Precisamente, por eso lleva tanto tiempo preparar esta materia”.

“Noelia ha rendido muchas veces varias asignaturas. Ha mostrado fortaleza muchas veces. Inclusive este año se le ha aplicado un beneficio arancelario. Seguramente el año que viene se podrá generar algún tipo de acompañamiento, pero tiene que seguir practicando hasta contar con los contenidos que requieren para aprobar la asignatura. Además, estamos hablando de una carrera regulada por el Estado, y con esto quiero decir que los contenidos de la asignatura no son caprichosos”, sostuvo sobre el futuro inmediato.

Sin embargo, Sánchez concluyó la entrevista enfatizando que no se hará ningún tipo de excepción, ni con Noelia ni con nadie más: “Las calificaciones de los tribunales evaluadores son inapelables, no se van a cambiar por una demanda particular. Las asignaturas se aprueban por estas instancias evaluatorias en base al conocimiento necesario para pasar”.

