"No puedo creer que se resuelva una medida de fuerza de semejante tenor como la que ha decidido democráticamente el gremio AGMER, sin valorar los gestos del gobierno nacional y provincial para con la docencia", había escrito la diputada el sábado pasado, quien se definió a sí misma de la siguiente manera: “Soy docente de profesión y durante toda mi carrera, antes como docente y ahora como actora política, mirando en perspectiva el camino transitado hasta el 2019 me propongo aportar la presente reflexión al debate sobre la cuestión docente, el sentido y el valor de educar”.

"Me quedo pensando en la postal que queríamos para el primer día de clases en Entre Ríos. Esa donde madres y padres, trabajadores todos, comparten expectativas, la alegría del alistamiento de útiles, aprontes de guardapolvos - uniformes, la alegría de su hijo en clases, aprendiendo saberes en la escuela. Como debe ser. Esa postal que todos tenemos de nuestros recuerdos familiares, de aquella educación que, todos coincidimos, era mejor que la actual, no será. Esa foto, no la tendrá el gobierno entrerriano, ni la podrá exhibir políticamente. Ahora pienso en voz alta: ¿Es un triunfo gremial? ¿Se puede leer así?", se preguntó y levantó la indignación no sólo de las diferentes delegaciones de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), sino la de un docente de Ceibas, quien le contestó también con una carta abierta.

“Estimada señora diputada, hoy he visto las reflexiones vertidas en su cuenta oficial de Facebook. La verdad es que, en principio, denotan una enorme falta de conocimiento de la situación real de los docentes entrerrianos en su conjunto, quienes nos encontramos cobrando salarios por debajo de la línea de la pobreza y de nuestra lucha, que no es otra que pedir una RECOMPOSICIÓN salarial que permita sobrevivir al contexto inflacionario, lo cual es absolutamente diferente a pedir AUMENTO salarial, tal como usted lo expresa”, comenzó su mensaje Christian Leissa, maestro de 5to grado de la escuela Nº12 de Ceibas y que estudió el profesorado de Ciencias Políticas en el Instituto de Formación Docente Continua "María Inés Elizalde".

Otra cosa que dice usted y no es verdad es que los docentes tuvimos un incremento salarial en 2019 que superó al índice de inflación, le cuento (aunque estoy seguro que lo sabe) que una parte importante de ese incremento, ya se nos adeudaba desde el año 2018, por lo tanto el incremento real de 2019 estuvo muy por debajo del índice de inflación.

“Otra cosa que quisiera decirle es que usted habla de que tiene "autoridad moral" para opinar del tema, yo le pregunto con la mano en el corazón ¿Usted que fue TRES veces Intendente y DOS veces diputada percibiendo tremendos sueldos y que, actualmente gana una verdadera FORTUNA respecto al miserable sueldo de un docente o cualquier otro trabajador asalariado, de verdad cree tener autoridad moral para opinar? ¿Usted que trabaja en lujosas oficinas y recintos con aire acondicionado, café calentito, sin humedad, techos que se llueven ni cables colgando, que tiene enormes beneficios respecto a las condiciones laborales y edilicias deplorables en las que trabaja un docente se cree con autoridad moral? ¿Usted habla de moral cuando fue elegida para representar al Departamento Islas del Ibicuy y vive en su lujosa casa quinta del Departamento Gualeguaychú a escondidas de la gente, a espaldas del sufrimiento de los isleños y que solamente aparece para las elecciones o alguna inauguración a fin de figurar para la foto?”, le reprochó a Toller.

“Me pregunto si el Gobernador Bordet sabrá eso de usted... Espero que también le llegue mi carta estimado Gustavo y de paso sepa que estamos con muchas ganas de empezar las clases, ya que como docentes no hay cosa más linda que empezar las clases y vivir dignamente, ya que por ejemplo, en mi caso, mi hijita de 6 años (re emocionada) empieza el Primer Grado en la escuela pública y su maestra también hace paro. Puesto que nosotros los docentes, a diferencia de la mayoría de la clase política, mandamos nuestros gurises a la escuela pública!!!”, retrucó el docente.

“Otra cosa que no puedo dejar de refutar es su afirmación de que "la educación de antes era mejor", mire sinceramente en temas de índole social, 2+2 no siempre es 4, ya que por ejemplo la escuela de "antes" que usted dice que fue mejor que la de ahora, era la misma escuela que excluía a las personas con discapacidad, ponía orejas de burro a los niños que les costaba aprender, utilizaba la violencia física o verbal para "educar" a los niños que tenían dificultades, hacía que niños huérfanos hagan igual un dibujo para el día de la madre y finalmente era una escuela que albergaba más a niños de las clases altas y medias, mientras que muchas veces discriminaba y expulsaba sistemáticamente a los más humildes, Etc. Por lo tanto, aunque tuvo cosas buenas, lejos está de ser mejor que la educación de hoy”, explicó Leissa.

“Finalmente, distinguida señora Toller, si de verdad le preocupa la situación de los trabajadores de la educación y no solamente "la foto del primer día" como usted misma dice, la invito a darse una vuelta por las escuelas a dialogar con los docentes, escuchar sus problemas y aprovechando su jugosa dieta y rol de legisladora, por ahí puede aportar alguna solución real al problema y no simplemente ponerse a opinar o reflexionar, ya que de palabras y versos la sociedad entrerriana está cansada y lo que necesita es más gestión, más acción, más soluciones, más presencia del Estado y sus representantes y menos palabrería barata y fotitos para el Facebook!!!”, concluyó.

La carta de Christian Leissa fue publicada el domingo y desde entonces se viralizó por toda la provincia. Pero no es la primera vez que este maestro es viral por sus acciones.

A fines de febrero del año pasado, justo en la previa del comienzo de clases, fue reconocido por una lista de útiles que encargó a los padres de sus alumnos, en la cual alentaba a que reutilicen los viejos y compartan los que no usen; un mensaje que desalentaba el consumismo innecesario y que bregaba por la protección ambiental.