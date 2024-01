El gobierno de Javier Milei recibirá a la misión técnica del FMI con "un plan para estabilizar la economía", a través del cuál buscará avanzar en la renegociación del acuerdo que la administración de Alberto Fernández suscribió con el organismo multilateral.



El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo en Casa Rosada que el Gobierno lleva adelante "un plan para estabilizar" la economía, por lo que en las reuniones con la comitiva del FMI "no deberíamos tener absolutamente ninguna diferencia".



"Entiendo que al menos basado en los acuerdos anteriores, no deberíamos tener absolutamente ninguna diferencia con el Fondo, en virtud de que tenemos un plan muy claro en materia fiscal", subrayó Adorni en su habitual rueda de prensa.



Consultado respecto a si el FMI iba a pedir un plan de estabilización, Adorni aseguró que "desde el 10 de diciembre estamos transitando un plan para estabilizar este horror que nos han dejado en la situación económica en la República Argentina".



Dijo que "no hay agenda predefinida con el Fondo Monetario", al tiempo que remarcó que "el Banco Central tiene un plan muy claro en materia monetaria".



"El Norte está demasiado claro como para tener algún tipo de punto de no encuentro con el Fondo Monetario", concluyó.



Cambio de fecha de la reunión técnica



Este miércoles por la tarde, Adorni precisó que la reunión con el equipo técnico del FMI se realizará el viernes y no este jueves, como trascendió inicialmente.



"La reunión del gobierno con el FMI se realizará el día viernes. Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja en representación del organismo se reunirán con el ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y autoridades del Banco Central", señaló Adorni a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter).



El vocero presidencial adelantó que más allá del encuentro con Caputo y Posse, la agenda que desarrollarán los directivos del organismo multilateral contempla también "diferentes reuniones de los equipos técnicos".



Este martes se confirmó que una nueva misión técnica del FMI llegará al país para renegociar el acuerdo alcanzado con la anterior gestión por el pago de una deuda estimada en alrededor de 45.000 millones de dólares, entendimiento que se considera "virtualmente caído".



Adorni sostuvo que el objetivo de la visita es renegociar el acuerdo que el FMI suscribió con la anterior administración y que está "virtualmente caído" debido a que el país "no cumplió" las condiciones acordadas.



El equipo técnico encabezado por Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja arribará a la Argentina, según el FMI, con el objetivo de continuar las negociaciones sobre la séptima revisión del programa acordado por el organismo con la anterior administración.



"Nuestro objetivo sigue siendo apoyar los esfuerzos en curso para restablecer la estabilidad macroeconómica en beneficio de Argentina y su gente. También podemos confirmar que las autoridades han ejercido su derecho como miembro del FMI de agrupar las recompras que vencen en enero y abonarlas a finales de mes", señaló un portavoz del organismo ante la consulta de Télam.



Los funcionarios del FMI serán recibidos por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, detalló Adorni.





Disposiciones del Banco Central

En la víspera del año nuevo, el Banco Central emitió un informe de objetivos para 2024 en el que afirmó que "se ha progresado rápidamente en el dialogo formal con los organismos internacionales, incluyendo el Fondo Monetario Internacional".



Según el Banco Central, un "objetivo central es despejar la incertidumbre en torno a los desembolsos pactados con vistas a atender los futuros vencimientos de capital".



Esa incertidumbre, continua el documento que está publicado en la página web del BCRA, "responde a la obligación que enfrenta la Argentina de iniciar el proceso formal de solicitud de una dispensa (waiver) por el incumplimiento de las metas acordadas en agosto de este mismo año", precisó la entidad que preside Santiago Bausili.



Adicionalmente, señaló que "el Gobierno hará los esfuerzos necesarios para restablecer la vigencia del acuerdo firmado con el FMI y llevará a cabo negociaciones adicionales que considere contribuyan a mejorar las condiciones de financiamiento vigentes".



Esta miércoles por la mañana, en el tradicional contacto con la prensa, Adorni no dio detalles sobre qué aspectos se pondrán sobre la mesa de negociaciones que se abrirá en los próximos días entre el FMI y el gobierno de Javier Milei, que asumió el 10 de diciembre.



Días atrás, el ministro Caputo negó que se haya acordado la llegada de fondos frescos provenientes del FMI.



También ratificó el cumplimiento de los compromisos de deuda, en el marco del acuerdo pactado por la gestión anterior.



Por lo pronto, en enero Argentina debe abonar unos 1.900 millones de dólares de vencimientos y, aunque no lo comunicaron formalmente, en el Gobierno dejaron trascender que harán uso de la posibilidad de extender el plazo hasta fin de mes.



El portavoz del FMI confirmó esta última posibilidad, que es la de reagrupar los vencimientos de enero y abonarlos a fines de este mes.



(Fuente: Télam)