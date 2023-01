En el 2020 comenzó a aprender samba de ver videos en Youtube y luego tomó clases con Camilo González. Amir González es uno en un millón. Con sólo 10 años sabe lo que le gusta y cuál es su sueño.

Comparte el amor por la danza con su mamá, pero también logra ser independiente a tan corta edad. En una entrevista en Ahora Cero Radio, contó que desde muy chiquito “miraba videos de muchos brasileros. Cuando hubo carnaval en el 2020 me sacaban a bailar algunos conocidos pero no sabía mucho, y después fui aprendiendo”.

Su mamá es Nahir Medina Faiad, una destacaba bailarina árabe de Gualeguaychú. Cuando estaba embarazada de Amir coreografiaba una comparsa, por lo que el pequeño León de Papelitos nació entre en samba, el árabe y el Carnaval del País.

“Le gustaba el samba y veía muchos videos de Carnaval. Desde muy chiquito pedía videos de malandros de Brasil. Cuando salieron los malandros con Emilce Parga se terminó de enamorar y me dijo: yo quiero hacer eso”, contó Nahir, quien es maestra de muchas mujeres y niñas que aprenden el samba femenino.

Camilo González fue quien le enseñó el estilo malandro. “Prepararon una coreo y se presentó en Gualeguaychú es Danza, el certamen de Nina Fuentes. También preparó una coreo solo y se presentó en San José, solo. Editamos una canción y se fue al certamen. Él preparó todo; es súper independiente. Ahí ganó el primer premio y cuando lo preparó Camilo también ganó el primer premio”, contó su mamá súper orgullosa.

“Amo el Carnaval de Río; su música, el estilo de los Malandros”, dijo Amir con su hermosa sonrisa y su simpatía de niño. Pero ¿cómo llegó Amir a ser el protagonista de la última campeona del Carnaval del País?

Él mismo contó que Juane Villagra, el Director de Papelitos, lo vio a través de unos videos publicados en las redes sociales. “Habló con mi mamá; mi mamá habló con mi papá y después fue a mi casa y me preguntó si me gustaría salir. Cuando Juane me dijo: “¿Querés salir en el Carnaval?” yo dije: Siiii, se me cumplió el sueño! Dame cualquier traje y estoy feliz”, relató.

Pero el Director no tenía pensado “cualquier traje” para Amir. Tenía reservado el personaje de “el León”, bailando en un destaque.

Ahí empezó mucha ansiedad para el pequeño bailarín; quería que le tomen las medidas, saber cómo era el traje, pero ya sabía que su personaje era uno de los principales.

Las repercusiones no tardaron en llegar. Luego de la primera noche, un amigo le dijo: “sos un genio, enseñame a bailar”. De la escuela también le escribieron sus compañeros. “Me dijeron: sos un genio y muchas cosas lindas. Yo había contado un poquito pero no podía decir mucho. Había que guardar el secreto con algunos compañeros”, dijo Amir, quien aseguró que baila libre, “también hago coreos y meto samba y saltos”.

“Cuando salí estuve a punto de llorar de emoción. Se me vino todo encima. Cuando pasó la primera me liberé y en la segunda, dí todo”, contó la revelación del Carnaval, quien aseguró que cuando lo aplauden siente orgullo de sí mismo.

Por su parte, su mamá confesó que no puede creer la ovación de la gente. “Yo salía de pasista y me aplaudían, pero nunca escuché esa ovación. Miraba a la gente y fue increíble lo que transmitía”.

Amir, está disfrutando a pleno la edición 2023. Apenas se empañó su debut porque lamentablemente se quebró un brazo en un accidente mientras jugaba en la plaza; pero los vestuaristas supieron disimularlo y eso no le impide brillar en la pasarela.

También le gusta jugar al fútbol y ya se probó en River. También hace artes marciales y tiene claro cuál es su objetivo a futuro: “Mi sueño es salir en Salgueiro, en Río de Janeiro”. Así será. Talento y convicción, sobran.

